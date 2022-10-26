Пожилой пациент выписался из Курганской БСМП в ссадинах и синяках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана рассказала о жестоком обращении с пациентом со стороны медперсонала Курганской БСМП. 73-летний дедушка выписался из отделения неврологии с синяками, плакал и рассказывал об издевательствах, написала его родственница в курганском паблике соцсети «ВКонтакте».

«Мой дедушка лежал в 1-й городской больнице (Максима Горького, 33) 14 дней, на 4-м этаже в отделении неврологии. На протяжении этого времени его били, унижали, не помогали в уходе, не мыли, не оказывали должного внимания и ухода элементарного, не передавали передачки, также не пускали к нему! Дозвониться невозможно! Дедушка приехал домой весь в ссадинах и синяках, ревел и рассказывал, какое было насилие и жестокость!» — написала девушка в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Дедушка рассказал родственникам, что медсестры его связывали, говоря «мы любим тишину». Он также пожаловался, что некоторые пациенты смеялись над связанным, ставили щелбаны и подзатыльники. Связанным он пролежал чуть меньше суток. Автор поста уточнила URA.RU, что обратилась с жалобой в департамент здравоохранения Курганской области, где обещали дать ответ в течение 30 дней. Она также получила консультацию в прокуратуре. «Нужно что-то предпринять, так как мы далеко не первые, кто сталкивается с таким отношением к старикам в этой больнице», — говорит девушка.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ пока не поступил.

Ранее URA.RU писало о другой жалобе на медперсонал Курганской БСМП. Родственница пациентки Марина Крюкова пожаловалась на отсутствие ухода и оскорбления со стороны медперсонала в отделении неврологии. По ее словам, женщине, перенесшей инсульт, медики не давали питьевой воды и утку. В депздраве позднее ответили, что указанные претензии не подтвердились.

Родственники 73-летнего пациента Курганской БСМП пожаловались на отношение медперсонала в отделении неврологии фото: «группа «Инцидент|Курган», «ВКонтакте»

Дедушка после выписки из Курганской БСМП плакал и жаловался на побои и издевательства фото: «группа «Инцидент|Курган», «ВКонтакте»