Влиятельного силовика планируют включить в структуру тюменских властей

В оперативный штаб, который власти Тюменской области создали по указу президента Владимира Путина из-за введения в регионе уровня базовой готовности, хотят добавить нового члена. Соответствующий проект постановления губернатора есть в распоряжении URA.RU.
«Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации, Ажгиреева Мулдагали Ануаровича, начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте», — говорится в документе, подготовленном властями. Сейчас он проходит обсуждение и антикоррупционную экспертизу.
Как ранее писало URA.RU, в настоящее время оперштаб состоит из 18 человек. Ажгиреев станет четвертым представителем от силовых ведомств, входящих в состав органа, помимо начальников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.
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