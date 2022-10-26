26 октября 2022

Влиятельного силовика планируют включить в структуру тюменских властей

В Тюменской области в оперативный штаб по безопасности войдет начальник транспортной полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, досмотр, полиция, жд вокзал челябинск
Начальника транспортной полиции хотят привлечь в оперштаб по безопасности Фото:

В оперативный штаб, который власти Тюменской области создали по указу президента Владимира Путина из-за введения в регионе уровня базовой готовности, хотят добавить нового члена. Соответствующий проект постановления губернатора есть в распоряжении URA.RU.

«Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации, Ажгиреева Мулдагали Ануаровича, начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте», — говорится в документе, подготовленном властями. Сейчас он проходит обсуждение и антикоррупционную экспертизу.

Как ранее писало URA.RU, в настоящее время оперштаб состоит из 18 человек. Ажгиреев станет четвертым представителем от силовых ведомств, входящих в состав органа, помимо начальников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.

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В оперативный штаб, который власти Тюменской области создали по указу президента Владимира Путина из-за введения в регионе уровня базовой готовности, хотят добавить нового члена. Соответствующий проект постановления губернатора есть в распоряжении URA.RU. «Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации, Ажгиреева Мулдагали Ануаровича, начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте», — говорится в документе, подготовленном властями. Сейчас он проходит обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время оперштаб состоит из 18 человек. Ажгиреев станет четвертым представителем от силовых ведомств, входящих в состав органа, помимо начальников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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