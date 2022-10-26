Влиятельного силовика планируют включить в структуру тюменских властей

В Тюменской области в оперативный штаб по безопасности войдет начальник транспортной полиции

27 октября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Начальника транспортной полиции хотят привлечь в оперштаб по безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В оперативный штаб, который власти Тюменской области создали по указу президента Владимира Путина из-за введения в регионе уровня базовой готовности, хотят добавить нового члена. Соответствующий проект постановления губернатора есть в распоряжении URA.RU. «Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации, Ажгиреева Мулдагали Ануаровича, начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте», — говорится в документе, подготовленном властями. Сейчас он проходит обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время оперштаб состоит из 18 человек. Ажгиреев станет четвертым представителем от силовых ведомств, входящих в состав органа, помимо начальников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.

В оперативный штаб, который власти Тюменской области создали по указу президента Владимира Путина из-за введения в регионе уровня базовой готовности, хотят добавить нового члена. Соответствующий проект постановления губернатора есть в распоряжении URA.RU. «Включить в состав оперативного штаба Тюменской области по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации, Ажгиреева Мулдагали Ануаровича, начальника Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте», — говорится в документе, подготовленном властями. Сейчас он проходит обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время оперштаб состоит из 18 человек. Ажгиреев станет четвертым представителем от силовых ведомств, входящих в состав органа, помимо начальников региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии.