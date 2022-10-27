Светодиодный термометр появился на фасаде дома (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО) на фасаде трехэтажки установили большой уличный градусник. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В пятом микрорайоне завершена установка светодиодного термометра», — отмечается в сообщении. К дому, на котором установили объект, подключили архитектурную подсветку.

Ранее URA.RU рассказывало, что установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка.