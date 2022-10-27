27 октября 2022
26 октября 2022

В поселке ЯНАО установили большой градусник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., термометр, зима, холод на улице, градусник, вечер
Светодиодный термометр появился на фасаде дома (фото из архива) Фото:

В поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО) на фасаде трехэтажки установили большой уличный градусник. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В пятом микрорайоне завершена установка светодиодного термометра», — отмечается в сообщении. К дому, на котором установили объект, подключили архитектурную подсветку.

Ранее URA.RU рассказывало, что установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка.

Уличный термометр в Уренгое

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В поселке Уренгой Пуровского района (ЯНАО) на фасаде трехэтажки установили большой уличный градусник. Об этом мэрия сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В пятом микрорайоне завершена установка светодиодного термометра», — отмечается в сообщении. К дому, на котором установили объект, подключили архитектурную подсветку. Ранее URA.RU рассказывало, что установленный на фасаде дома в Салехарде (ЯНАО) термометр показывает температуру -45 градусов. Это не первая его поломка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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