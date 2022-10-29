РФ отказалась от зерновой сделки, генерал Лапин ушел в отпуск: главное к вечеру 29 октября 29 октября 2022 в 21:44 Размер текста - 17 + ВСУ стали вдвое реже обстреливать Донбасс, пояснил депутат ДНР Андрей Баевский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Об этом сообщил источник URA.RU. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке из-за теракта Украины на Черноморском флоте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 октября. Генерал-полковник Александр Лапин, возглавляющий группировку «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, взял трехнедельный отпуск. Об этом URA.RU сообщил источник в Минобороны РФ. Уточняется, что генералу просто дали возможность отдохнуть.

Россия решила выйти из зерновой сделки. Решение принято в связи с терактом ВСУ на Черноморском флоте.

В Минобороны РФ заявил, что киевский режим совершил теракт на Черноморском флоте. Он произошел 29 октября с утра.

Теракт ВСУ на Черноморском флоте организовали специалисты из Великобритании. Они также принимали участие в планировании, обеспечении и реализации саботажа на «Северных потоках».

По словам депутата Госдумы, генерала-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, заметного перелома в спецоперации не предвидится до конца года. Он уточнил, что единственный человек, который точно уверен в том, что будет дальше — это генерал армии РФ, командующий СВО Сергей Суровикин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 4 танка при наступлении на Красный Лиман. Российские войска отбросили украинских бойцов на исходную позицию.

Более 60 украинских военных уничтожены на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган хочет вернуть себе часть украинских территорий. Ранее Одесса была лиманом Хаджибей (Хаджибейский лиман — лиман на побережье Черного моря расположенный в семи километрах к северо-западу от Одессы — прим. URA.RU). Так считает ученый-востоковед, член общественного совета при Министерстве обороны РФ Евгений Сатановский.

Россия провела обмен военнопленными с Украиной по формуле 50 на 50. Из 50 человек — семь бойцов из ДНР, еще два — из ЛНР. Это не первый обмен военнопленными между РФ и Украиной.

Североатлантический альянс (НАТО) вступит в конфликт на Украине после применения «грязной бомбы». Это произойдет из-за того, что Киев обвинит в провокации Россию, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизации 28 октября. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Об этом сообщил источник URA.RU. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке из-за теракта Украины на Черноморском флоте. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 29 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизации 28 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям