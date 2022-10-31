Курганский боец заключил брак после призыва по мобилизации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителя Кургана, которого призвали в армию в рамках частичной мобилизации, отпустили домой из гарнизона Елани, чтобы жениться и решить проблемы с документами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жена мобилизованного бойца.

«Ему [мужу] надо было с документами решить вопросы, поэтому отпустили из Елани в Курган. Заодно решили пожениться. Сходили в ЗАГС, нас расписали за 30 минут без очереди. Мы даже не готовились к свадьбе. Просто пришли в чем были и все. Даже платье не успела надеть. Но зато теперь муж и жена», — рассказала девушка.

Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец, который участвует в боевых действиях в зоне СВО, ждет, когда ЗАГСы Донбасса начнут регистрировать по российским паспортам. По словам бойца, заключить брак было его идеей на тот случай, если с ним что-то случится в бою.

Указ о начале частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. В первую очередь в армию призывали запасников, имеющих боевой опыт и военные специальности. В приоритете танкисты, водители, механики, стрелки и артиллеристы. 28 октября в Минобороны РФ заявили, что мобилизационные мероприятия завершены, набрано 300 тысяч военнослужащих. Позже о завершении частичной мобилизации объявили и власти Курганской области. С 1 ноября начнется осенний призыв. По словам военного комиссара региона, срочников не будут привлекать к спецоперации.