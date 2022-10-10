Курганец в Донбассе ждет, когда ЗАГСы начнут регистрировать по российским паспортам

11 октября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Курганский доброволец, участвующий в спецоперации на Украине, ждет, когда в ЗАГСах Донбасса начнут регистрировать по российским паспортам, чтобы жениться на своей девушке. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «С девушкой мы вместе уже почти два года. Она украинка, но русская по душе, как и подавляющее большинство жителей Донбасса. Живем уже как семья. Душа в душу. Дом купили. Девушка уже получила российский паспорт. Как только местные ЗАГСы будут принимать российские паспорта, то сразу же распишемся. Заключить брак было моей идеей на тот случай, если со мной что-то случиться в бою», — рассказал курганец. Ранее URA.RU писало, что курганский доброволец посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем, изучать медицину и запасаться жгутами. Также он сообщил о проблемах украинской армии в зоне СВО в Донбассе. По словам артиллериста, у ВСУ есть трудности с боекомплектами и беспилотниками. Кроме этого, боец поделился эмоциями после массовых ударов по Киеву. О вхождении Донбасса и других освобожденных территорий Украины в состав РФ стало известно 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. За то, чтобы присоединиться к России, на референдуме проголосовало более 98% местных жителей. В новых российских регионах планируется формирование органов власти, создание программ социально-экономического развития. По данным МИД РФ, выдача российских паспортов будет идти в ускоренном темпе. Для этого также появятся многофункциональные центры (МФЦ). О начале специальной операции стало известно 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины.