31 октября 2022

В Курганской области создали настольную игру ко Дню народного единства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Библионочь. Екатеринбург, настольная игра
На деньги гранта было отпечатано 200 копий игры (архивное фото) Фото:

В Курганской области создали настольную игру «Народы Курганской области», выход которой приурочили ко Дню народного единства. Информация об игре указана в группе мультицентра «Смолин» в соцсети «ВКонтакте».

«Настольная познавательная игра „Народы Курганской области“ создана ресурсным центром „Содействие“ на средства Президентского фонда культурных инициатив. <…> Изготовлено 200 комплектов игры», — указано в сообщении.

Игроки, по данным представителей организации, познакомятся с различными фактами о народах, проживающих на территории Курганской области, их истории и традициях. Цель игры — как можно быстрее собрать в игровое поле все народы Зауралья, передвигая фишки по игровому полю, бросая кубик. По словам создателей, такой формат будет понятен и детям младшего школьного возраста. Коробки с играми безвозмездно передадут в местные школы и центры дополнительного образования, учреждения по работе с молодежью и молодежные организации.

Ранее в Кургане прошел благотворительный концерт ансамбля «Цветень», приуроченный к Дню народному единства. Также в честь этого праздника в библиотеках Кургана проходят различные викторины, мастер-классы и патриотические акции.

Коробки с игрой бесплатно передадут в местные образовательные организации
Фото:

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В Курганской области создали настольную игру «Народы Курганской области», выход которой приурочили ко Дню народного единства. Информация об игре указана в группе мультицентра «Смолин» в соцсети «ВКонтакте». «Настольная познавательная игра „Народы Курганской области“ создана ресурсным центром „Содействие“ на средства Президентского фонда культурных инициатив. <…> Изготовлено 200 комплектов игры», — указано в сообщении. Игроки, по данным представителей организации, познакомятся с различными фактами о народах, проживающих на территории Курганской области, их истории и традициях. Цель игры — как можно быстрее собрать в игровое поле все народы Зауралья, передвигая фишки по игровому полю, бросая кубик. По словам создателей, такой формат будет понятен и детям младшего школьного возраста. Коробки с играми безвозмездно передадут в местные школы и центры дополнительного образования, учреждения по работе с молодежью и молодежные организации. Ранее в Кургане прошел благотворительный концерт ансамбля «Цветень», приуроченный к Дню народному единства. Также в честь этого праздника в библиотеках Кургана проходят различные викторины, мастер-классы и патриотические акции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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