31 октября 2022

В Тюменской области глава администрации заявил об окончании мобилизации

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Тввику клипарт. Тюмень, военные, военные сборы, мобилизация
В Голышмановском округе отчитались об окончании мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Глава Голышмановского городского округа (Тюменская область) Александр Ледаков заявил, что на вверенной ему территории прекращена работа мобилизационной комиссии. Об этом чиновник написал в своем telegram-канале.

«Работа мобилизационной комиссии в округе завершена в полном объеме 31 октября. 1 ноября начала работать призывная комиссия с допризывниками. Все идет в штатном режиме, основные вопросы — состояние здоровья и проверка документов, составляющих личное дело», — написал Александр Ледаков в своем канале.

В Тюменской области, как и по всей России, 1 ноября стартовал осенний призыв в армию. Работа со срочниками продлится до 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за этот период должны быть призваны 120 тысяч человек.

Что касается частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, то 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу отчитался о выполнении поставленного президентом задания о призыве 300 тысяч человек. Информацию подтвердил и сам Владимир Путин, заявив, что мобилизация завершена, «точка поставлена».

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Глава Голышмановского городского округа (Тюменская область) Александр Ледаков заявил, что на вверенной ему территории прекращена работа мобилизационной комиссии. Об этом чиновник написал в своем telegram-канале. «Работа мобилизационной комиссии в округе завершена в полном объеме 31 октября. 1 ноября начала работать призывная комиссия с допризывниками. Все идет в штатном режиме, основные вопросы — состояние здоровья и проверка документов, составляющих личное дело», — написал Александр Ледаков в своем канале. В Тюменской области, как и по всей России, 1 ноября стартовал осенний призыв в армию. Работа со срочниками продлится до 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за этот период должны быть призваны 120 тысяч человек. Что касается частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, то 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу отчитался о выполнении поставленного президентом задания о призыве 300 тысяч человек. Информацию подтвердил и сам Владимир Путин, заявив, что мобилизация завершена, «точка поставлена».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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