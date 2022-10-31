В Тюменской области глава администрации заявил об окончании мобилизации

В Голышмановском округе отчитались об окончании мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Голышмановского городского округа (Тюменская область) Александр Ледаков заявил, что на вверенной ему территории прекращена работа мобилизационной комиссии. Об этом чиновник написал в своем telegram-канале.

«Работа мобилизационной комиссии в округе завершена в полном объеме 31 октября. 1 ноября начала работать призывная комиссия с допризывниками. Все идет в штатном режиме, основные вопросы — состояние здоровья и проверка документов, составляющих личное дело», — написал Александр Ледаков в своем канале.

В Тюменской области, как и по всей России, 1 ноября стартовал осенний призыв в армию. Работа со срочниками продлится до 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за этот период должны быть призваны 120 тысяч человек.

Что касается частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября, то 28 октября министр обороны страны Сергей Шойгу отчитался о выполнении поставленного президентом задания о призыве 300 тысяч человек. Информацию подтвердил и сам Владимир Путин, заявив, что мобилизация завершена, «точка поставлена».