Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева поделилась видео от военнослужащих с фронта, которые поблагодарили ямальцев за гуманитарную помощь. Соответствующую публикацию она разместила в своем личном telegram-канале.
«Друзья, мы получили видеоответ с фронта! Наша гуманитарная помощь дошла до бойцов. Более того, нам удалось из первых уст получить обратную связь», — говорится в сообщении.
Бойцы благодарят ямальцев за посылки с медикаментами, средствами гигиены и всем необходимым. Военнослужащие также получили письма со словами поддержки от школьников. Одно из них боец зачитал на видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. В посылках также были письма от школьников, в которых они желали бойцам победы.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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