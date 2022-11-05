Бойцы прислали видеоответ после получения посылок из ЯНАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева поделилась видео от военнослужащих с фронта, которые поблагодарили ямальцев за гуманитарную помощь. Соответствующую публикацию она разместила в своем личном telegram-канале.

«Друзья, мы получили видеоответ с фронта! Наша гуманитарная помощь дошла до бойцов. Более того, нам удалось из первых уст получить обратную связь», — говорится в сообщении.

Бойцы благодарят ямальцев за посылки с медикаментами, средствами гигиены и всем необходимым. Военнослужащие также получили письма со словами поддержки от школьников. Одно из них боец зачитал на видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. В посылках также были письма от школьников, в которых они желали бойцам победы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.