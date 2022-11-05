05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Депутат из ЯНАО поделилась видео с фронта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
Бойцы прислали видеоответ после получения посылок из ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева поделилась видео от военнослужащих с фронта, которые поблагодарили ямальцев за гуманитарную помощь. Соответствующую публикацию она разместила в своем личном telegram-канале.

«Друзья, мы получили видеоответ с фронта! Наша гуманитарная помощь дошла до бойцов. Более того, нам удалось из первых уст получить обратную связь», — говорится в сообщении.

Бойцы благодарят ямальцев за посылки с медикаментами, средствами гигиены и всем необходимым. Военнослужащие также получили письма со словами поддержки от школьников. Одно из них боец зачитал на видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. В посылках также были письма от школьников, в которых они желали бойцам победы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева поделилась видео от военнослужащих с фронта, которые поблагодарили ямальцев за гуманитарную помощь. Соответствующую публикацию она разместила в своем личном telegram-канале. «Друзья, мы получили видеоответ с фронта! Наша гуманитарная помощь дошла до бойцов. Более того, нам удалось из первых уст получить обратную связь», — говорится в сообщении. Бойцы благодарят ямальцев за посылки с медикаментами, средствами гигиены и всем необходимым. Военнослужащие также получили письма со словами поддержки от школьников. Одно из них боец зачитал на видео. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ноябрьска передали мобилизованным землякам теплые вещи и продукты питания. В посылках также были письма от школьников, в которых они желали бойцам победы. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями назывались защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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