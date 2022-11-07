Бойцам из Курганской области отправили лекарства от болей в спине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганским мобилизованным, которые находятся в гарнизоне Елани, отправили согревающие био-стикеры от болей спины. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.

«Сердечное спасибо Анне и ее мужу. Для наших солдат они передали медицинские средства от насморка, болей в пояснице, спине, ревматических видах боли, при ушибах, артрите и судорогах. Все средства натуральные и эффективные», — говорится в сообщении. Кроме того, курганские бойцы смогут бесплатно получить консультации от мужа Анны, который работает врачом-травматологом.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из Курганской области озвучили список необходимых лекарств. В него вошли обезболивающие, противовирусные и антисептические средства. Жители Кургана закупают в интернете жгуты для бойцов в Донбассе. Также сообщалось, что курганские волонтеры шьют отправили в зону СВО пауэрбанки, пятиточечники, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В ходе мероприятий в ВС РФ было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине.