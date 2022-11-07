07 ноября 2022

Мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие стикеры. Фото

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бойцам из Курганской области отправили лекарства от болей в спине Фото:
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Мобилизация в России

Курганским мобилизованным, которые находятся в гарнизоне Елани, отправили согревающие био-стикеры от болей спины. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов.

«Сердечное спасибо Анне и ее мужу. Для наших солдат они передали медицинские средства от насморка, болей в пояснице, спине, ревматических видах боли, при ушибах, артрите и судорогах. Все средства натуральные и эффективные», — говорится в сообщении. Кроме того, курганские бойцы смогут бесплатно получить консультации от мужа Анны, который работает врачом-травматологом.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из Курганской области озвучили список необходимых лекарств. В него вошли обезболивающие, противовирусные и антисептические средства. Жители Кургана закупают в интернете жгуты для бойцов в Донбассе. Также сообщалось, что курганские волонтеры шьют отправили в зону СВО пауэрбанки, пятиточечники, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В ходе мероприятий в ВС РФ было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине.

Мобилизованным курганцам отправили согревающие био-стикеры
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Курганским мобилизованным, которые находятся в гарнизоне Елани, отправили согревающие био-стикеры от болей спины. Об этом сообщается в одном из курганских telegram-чатов. «Сердечное спасибо Анне и ее мужу. Для наших солдат они передали медицинские средства от насморка, болей в пояснице, спине, ревматических видах боли, при ушибах, артрите и судорогах. Все средства натуральные и эффективные», — говорится в сообщении. Кроме того, курганские бойцы смогут бесплатно получить консультации от мужа Анны, который работает врачом-травматологом. Ранее URA.RU писало, что мобилизованные бойцы из Курганской области озвучили список необходимых лекарств. В него вошли обезболивающие, противовирусные и антисептические средства. Жители Кургана закупают в интернете жгуты для бойцов в Донбассе. Также сообщалось, что курганские волонтеры шьют отправили в зону СВО пауэрбанки, пятиточечники, пояса из собачьей шерсти и квадрокоптер. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и продлилась чуть больше месяца. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о ее завершении. В ходе мероприятий в ВС РФ было призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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