В Кургане мужчине, ударившему ребенка, дали 10 суток ареста

В Кургане арестовали мужчину, который ударил ребенка в спортзале

08 ноября 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Курганца, который ударил ребенка вр время тренировки, арестовали на десять суток (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана, который ударил ребенка во время тренировки в спортивном зале, арестовали на десять суток. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УМВД уточнили, что мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности по факту побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ). Ранее URA/RU писало, что в курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По данному факту сотрудники полиции и следователи сразу начали проверку. Позже в департаменте образования и науки Курганской области уточнили, что мужчина не является тренером.

Жителя Кургана, который ударил ребенка во время тренировки в спортивном зале, арестовали на десять суток. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УМВД уточнили, что мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности по факту побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ). Ранее URA/RU писало, что в курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По данному факту сотрудники полиции и следователи сразу начали проверку. Позже в департаменте образования и науки Курганской области уточнили, что мужчина не является тренером.