07 ноября 2022

В Кургане мужчине, ударившему ребенка, дали 10 суток ареста

В Кургане арестовали мужчину, который ударил ребенка в спортзале
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замглавы УМВД Шамина Андрея. Курган, арест, наручники, задержание
Курганца, который ударил ребенка вр время тренировки, арестовали на десять суток (архивное фото) Фото:

Жителя Кургана, который ударил ребенка во время тренировки в спортивном зале, арестовали на десять суток. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УМВД уточнили, что мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности по факту побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ).

Ранее URA/RU писало, что в курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По данному факту сотрудники полиции и следователи сразу начали проверку. Позже в департаменте образования и науки Курганской области уточнили, что мужчина не является тренером.

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Жителя Кургана, который ударил ребенка во время тренировки в спортивном зале, арестовали на десять суток. Информация об этом опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, мировой судья назначил гражданину наказание в виде административного ареста на срок десять суток», — говорится в сообщении ведомства. В региональном УМВД уточнили, что мужчину задержали. Он привлечен к административной ответственности по факту побоев (ст. 6.1.1. КоАП РФ). Ранее URA/RU писало, что в курганском спортивном зале выпивший тренер ударил ребенка. Видео было опубликовано в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». По данному факту сотрудники полиции и следователи сразу начали проверку. Позже в департаменте образования и науки Курганской области уточнили, что мужчина не является тренером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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