Мобилизованный ямалец поблагодарил за средства, собранные для покупки дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из ЯНАО с позывным «Ангел» обратился к землякам со словами благодарности. Жители помогли собрать деньги на покупку дронов, сообщается в telegram-канале «Импульс Севера».

«Хочу передать огромную благодарность всем тем, кто помог моему подразделению собрать средства на квадрокоптеры. Мы их уже закупили. Ребята уже обучаются, летают. Те, кто умеет летать, обучают тех, кто не умеет летать», — сообщает военный.

Отдельно ямалец выразил благодарность штабу «Мы вместе», федерации страйкбола в Новом Уренгое, Андрею, который подарил свой личный коптер, а также жителям других регионов России. В доставке дронов помогли жители Тюмени.

Ранее сообщалось, что волонтеры из ЯНАО отвезут помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой под Угледаром на территории Донбасса. Сбор теплых вещей и медикаментов продолжается.

О частичной мобилизации в России была объявлено 21 сентября. Мобилизационные мероприятия завершились 28 октября. Из округа призвали 920 резервистов.