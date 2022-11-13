13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022
10 ноября 2022

Автомобилисты из ЯНАО нашли причину очередей на заправках. Фото

Автомобилисты из Нового Уренгоя пожаловались на очереди на заправках
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилисты Нового Уренгоя в соцсетях поспорили о причинах очередей на заправках Фото:

Автолюбители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Некоторые автомобилисты считают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда на бензозаправках, сообщают в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Надоели эти очереди. Машина заправляется, сосиска греется и пусть весь мир подождет», — сообщил один из пользователей соцсети.

«Да уж, сосисочники и сигаретники. Сходите в магазин и купите, не создавайте очереди на заправках», — поддержал автора Вячеслав Клиновой. «Сосиски на заправках бесят. Вернее не сосиски, а то, что их заправщицы продают», — написал пользователь Аркадий Неспокойный. «Температура воздуха падает количество работающих пистолетов снижается, оставшиеся работают с переменным успехом, количество желающих заправиться повышается», — не согласился с комментаторами Кирилл Бочаров.

Ранее URA.RU рассказало, что жителей Губкинского смутили цены на топливо. По словам очевидцев, бензин марки А-92 оказался дороже марки А-95.

Очередь на заправку «Газпромнефти»
Фото:

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Автолюбители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Некоторые автомобилисты считают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда на бензозаправках, сообщают в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Надоели эти очереди. Машина заправляется, сосиска греется и пусть весь мир подождет», — сообщил один из пользователей соцсети. «Да уж, сосисочники и сигаретники. Сходите в магазин и купите, не создавайте очереди на заправках», — поддержал автора Вячеслав Клиновой. «Сосиски на заправках бесят. Вернее не сосиски, а то, что их заправщицы продают», — написал пользователь Аркадий Неспокойный. «Температура воздуха падает количество работающих пистолетов снижается, оставшиеся работают с переменным успехом, количество желающих заправиться повышается», — не согласился с комментаторами Кирилл Бочаров. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Губкинского смутили цены на топливо. По словам очевидцев, бензин марки А-92 оказался дороже марки А-95.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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