Автомобилисты из ЯНАО нашли причину очередей на заправках. Фото

Автомобилисты из Нового Уренгоя пожаловались на очереди на заправках

14 ноября 2022 в 01:19 Размер текста - 17 +

Автомобилисты Нового Уренгоя в соцсетях поспорили о причинах очередей на заправках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автолюбители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Некоторые автомобилисты считают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда на бензозаправках, сообщают в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Надоели эти очереди. Машина заправляется, сосиска греется и пусть весь мир подождет», — сообщил один из пользователей соцсети. «Да уж, сосисочники и сигаретники. Сходите в магазин и купите, не создавайте очереди на заправках», — поддержал автора Вячеслав Клиновой. «Сосиски на заправках бесят. Вернее не сосиски, а то, что их заправщицы продают», — написал пользователь Аркадий Неспокойный. «Температура воздуха падает количество работающих пистолетов снижается, оставшиеся работают с переменным успехом, количество желающих заправиться повышается», — не согласился с комментаторами Кирилл Бочаров. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Губкинского смутили цены на топливо. По словам очевидцев, бензин марки А-92 оказался дороже марки А-95. Очередь на заправку «Газпромнефти» Фото: группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», Вк

Автолюбители Нового Уренгоя (ЯНАО) жалуются на очереди на заправках, принадлежащих компании «Газпромнефть». Некоторые автомобилисты считают, что причиной очередей стала продажа кофе, сигарет и фаст-фуда на бензозаправках, сообщают в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». «Надоели эти очереди. Машина заправляется, сосиска греется и пусть весь мир подождет», — сообщил один из пользователей соцсети. «Да уж, сосисочники и сигаретники. Сходите в магазин и купите, не создавайте очереди на заправках», — поддержал автора Вячеслав Клиновой. «Сосиски на заправках бесят. Вернее не сосиски, а то, что их заправщицы продают», — написал пользователь Аркадий Неспокойный. «Температура воздуха падает количество работающих пистолетов снижается, оставшиеся работают с переменным успехом, количество желающих заправиться повышается», — не согласился с комментаторами Кирилл Бочаров. Ранее URA.RU рассказало, что жителей Губкинского смутили цены на топливо. По словам очевидцев, бензин марки А-92 оказался дороже марки А-95.