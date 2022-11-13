В Тюмени пропала 81-летняя пенсионерка, которая нуждается в медпомощи. Фото

14 ноября 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

В ориентировке указали, за счет чего можно опознать пенсионерку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени без следа пропала пенсионерка 1941 года рождения, которая 13 ноября вышла из дома и не вернулась. Также известно, что женщине нужна медицинская помощь. Оказать содействие в ее нахождении попросил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Николаева Вера Константиновна, 1941 года рождения, ушла из дома по улице Севастопольской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, смуглое лицо и темно-карие глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи», — сообщается в ориентировке. Также там уточнили, что в последний раз ее видели в темно-синем пуховике длиной до колена, черных брюках и полусапожках, черном берете. С собой у нее была черная сумка. Всем, кто может помочь в поисках, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Фото: поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

В Тюмени без следа пропала пенсионерка 1941 года рождения, которая 13 ноября вышла из дома и не вернулась. Также известно, что женщине нужна медицинская помощь. Оказать содействие в ее нахождении попросил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Николаева Вера Константиновна, 1941 года рождения, ушла из дома по улице Севастопольской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно. Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, смуглое лицо и темно-карие глаза. Женщина нуждается в медицинской помощи», — сообщается в ориентировке. Также там уточнили, что в последний раз ее видели в темно-синем пуховике длиной до колена, черных брюках и полусапожках, черном берете. С собой у нее была черная сумка. Всем, кто может помочь в поисках, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.