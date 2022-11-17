17 ноября 2022

Учителя истории назначили вести НВП в курганской школе

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, ребенок, оружие, стрельба, выстрел, мальчик
В курганской окружной школе научат стрельбе и медицине (архивное фото) Фото:

В Альменьевской средней школе Курганской области учитель истории, а также представитель общественной палаты 4 и 5 созывов Вячеслав Симаков будет вести начальную военную подготовку. Об этом рассказали в группе «Альменевская районная газета «Трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ноябре 2022 года в Альменевской средней школе стартовал курс по начальной военной подготовке с обучающимся 10 класса. Военным руководителем НВП является Симаков Вячеслав Анатольевич», — указано в посте газеты.

Сообщается, что курганские школьники будут изучать строевую подготовку, первую медицинскую помощь и правила обращения с оружием. Для старших классов организуют общевойсковые бои, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на боевой машине пехоты (БМП), а также научат одиночным окопам.

Ранее URA.RU писало, что курганских школьников и студентов начнут обучать НВП. С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке.

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В Альменьевской средней школе Курганской области учитель истории, а также представитель общественной палаты 4 и 5 созывов Вячеслав Симаков будет вести начальную военную подготовку. Об этом рассказали в группе «Альменевская районная газета «Трибуна» в социальной сети «ВКонтакте». «В ноябре 2022 года в Альменевской средней школе стартовал курс по начальной военной подготовке с обучающимся 10 класса. Военным руководителем НВП является Симаков Вячеслав Анатольевич», — указано в посте газеты. Сообщается, что курганские школьники будут изучать строевую подготовку, первую медицинскую помощь и правила обращения с оружием. Для старших классов организуют общевойсковые бои, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на боевой машине пехоты (БМП), а также научат одиночным окопам. Ранее URA.RU писало, что курганских школьников и студентов начнут обучать НВП. С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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