Учителя истории назначили вести НВП в курганской школе

18 ноября 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

В курганской окружной школе научат стрельбе и медицине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Альменьевской средней школе Курганской области учитель истории, а также представитель общественной палаты 4 и 5 созывов Вячеслав Симаков будет вести начальную военную подготовку. Об этом рассказали в группе «Альменевская районная газета «Трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».



«В ноябре 2022 года в Альменевской средней школе стартовал курс по начальной военной подготовке с обучающимся 10 класса. Военным руководителем НВП является Симаков Вячеслав Анатольевич», — указано в посте газеты. Сообщается, что курганские школьники будут изучать строевую подготовку, первую медицинскую помощь и правила обращения с оружием. Для старших классов организуют общевойсковые бои, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на боевой машине пехоты (БМП), а также научат одиночным окопам.



Ранее URA.RU писало, что курганских школьников и студентов начнут обучать НВП. С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке.

В Альменьевской средней школе Курганской области учитель истории, а также представитель общественной палаты 4 и 5 созывов Вячеслав Симаков будет вести начальную военную подготовку. Об этом рассказали в группе «Альменевская районная газета «Трибуна» в социальной сети «ВКонтакте». «В ноябре 2022 года в Альменевской средней школе стартовал курс по начальной военной подготовке с обучающимся 10 класса. Военным руководителем НВП является Симаков Вячеслав Анатольевич», — указано в посте газеты. Сообщается, что курганские школьники будут изучать строевую подготовку, первую медицинскую помощь и правила обращения с оружием. Для старших классов организуют общевойсковые бои, расскажут про состав и вооружение мотострелкового отделения на боевой машине пехоты (БМП), а также научат одиночным окопам. Ранее URA.RU писало, что курганских школьников и студентов начнут обучать НВП. С ноября курганских школьников, а также первокурсников техникумов и колледжей начнут учить тактике и стрельбе. Занятия будут включены в спецкурс по начальной военной подготовке.