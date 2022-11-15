Тюменец угнал иномарку, чтобы покататься по центру города

16 ноября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Работника автомойки могут лишить свободы на пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нетрезвый тюменец так сильно хотел покататься по центру города, что угнал автомобиль Toyota. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Работник автомойки угнал автомобиль Toyota, воспользовавшись ключами, оставленными хозяином транспортного средства. Ранее судимого 36-летнего жителя Тюмени задержали оперативники и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру», — рассказали в ведомстве. Нетрезвый тюменец, ввиду своего состояния, не справился с управлением иномаркой и попал в ДТП, а после скрылся с места происшествия. В настоящий момент 36-летнему работнику автомойки грозит лишение свободы сроком до пяти лет по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Также он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Нетрезвый тюменец так сильно хотел покататься по центру города, что угнал автомобиль Toyota. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Работник автомойки угнал автомобиль Toyota, воспользовавшись ключами, оставленными хозяином транспортного средства. Ранее судимого 36-летнего жителя Тюмени задержали оперативники и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру», — рассказали в ведомстве. Нетрезвый тюменец, ввиду своего состояния, не справился с управлением иномаркой и попал в ДТП, а после скрылся с места происшествия. В настоящий момент 36-летнему работнику автомойки грозит лишение свободы сроком до пяти лет по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Также он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.