15 ноября 2022

Тюменец угнал иномарку, чтобы покататься по центру города

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
Работника автомойки могут лишить свободы на пять лет Фото:

Нетрезвый тюменец так сильно хотел покататься по центру города, что угнал автомобиль Toyota. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области.

«Работник автомойки угнал автомобиль Toyota, воспользовавшись ключами, оставленными хозяином транспортного средства. Ранее судимого 36-летнего жителя Тюмени задержали оперативники и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру», — рассказали в ведомстве.

Нетрезвый тюменец, ввиду своего состояния, не справился с управлением иномаркой и попал в ДТП, а после скрылся с места происшествия. В настоящий момент 36-летнему работнику автомойки грозит лишение свободы сроком до пяти лет по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Также он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

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Нетрезвый тюменец так сильно хотел покататься по центру города, что угнал автомобиль Toyota. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Тюменской области. «Работник автомойки угнал автомобиль Toyota, воспользовавшись ключами, оставленными хозяином транспортного средства. Ранее судимого 36-летнего жителя Тюмени задержали оперативники и доставили в отдел полиции, где он рассказал, что угнал чужой автомобиль с целью покататься по областному центру», — рассказали в ведомстве. Нетрезвый тюменец, ввиду своего состояния, не справился с управлением иномаркой и попал в ДТП, а после скрылся с места происшествия. В настоящий момент 36-летнему работнику автомойки грозит лишение свободы сроком до пяти лет по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Также он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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