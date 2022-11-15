В Тюмени горит цех лакокрасочного завода

Пожар произошел вечером 16 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени на улице Полевой произошел пожар в здании цеха лакокрасочного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Предварительно, возгорание зафиксировали в бытовом помещении.

«На месте работает 11 единиц техники и 35 сотрудников. Пожар локализован, его площадь устанавливается», — сообщает издание 72.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в офисном здании на улице Республики. Возгорание зафиксировали ночью 14 ноября.