19 ноября 2022
18 ноября 2022

Двухкомнатную квартиру в Тюмени продают по цене пятикомнатной в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
Квартира продается за 45 миллионов рублей Фото:

В центре Тюмени на продажу выставлена двухкомнатная квартира за 45 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». За аналогичную стоимость в Москве можно приобрести пятикомнатную квартиру.

«Продается двухкомнатная квартира площадью 98 квадратных метров. 16 этаж, цена — 45 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Как указал продавец, для отделки квартиры использовались натуральные материалы. В стоимость включены два парковочных места. Недалеко от жилого комплекса расположена набережная.

В Москве за аналогичную стоимость на продажу выставлена пятикомнатная квартира площадью 108 квадратных метров. «Пятикомнатная квартира расположена недалеко от метро. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito. По словам хозяина, рядом с домом есть все необходимое для комфортной жизни в Москве.

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В центре Тюмени на продажу выставлена двухкомнатная квартира за 45 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». За аналогичную стоимость в Москве можно приобрести пятикомнатную квартиру. «Продается двухкомнатная квартира площадью 98 квадратных метров. 16 этаж, цена — 45 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Как указал продавец, для отделки квартиры использовались натуральные материалы. В стоимость включены два парковочных места. Недалеко от жилого комплекса расположена набережная. В Москве за аналогичную стоимость на продажу выставлена пятикомнатная квартира площадью 108 квадратных метров. «Пятикомнатная квартира расположена недалеко от метро. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito. По словам хозяина, рядом с домом есть все необходимое для комфортной жизни в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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