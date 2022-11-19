Квартира продается за 45 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Тюмени на продажу выставлена двухкомнатная квартира за 45 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте агентства недвижимости «Этажи». За аналогичную стоимость в Москве можно приобрести пятикомнатную квартиру.

«Продается двухкомнатная квартира площадью 98 квадратных метров. 16 этаж, цена — 45 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

Внутри выполнен дизайнерский ремонт. Как указал продавец, для отделки квартиры использовались натуральные материалы. В стоимость включены два парковочных места. Недалеко от жилого комплекса расположена набережная.

В Москве за аналогичную стоимость на продажу выставлена пятикомнатная квартира площадью 108 квадратных метров. «Пятикомнатная квартира расположена недалеко от метро. Цена — 45 миллионов рублей», — говорится в объявлении, размещенном на площадке Avito. По словам хозяина, рядом с домом есть все необходимое для комфортной жизни в Москве.