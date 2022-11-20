20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Картину «Владимир Путин верхом на медведе» за миллионы продают в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Картину продавец оценил в 7 миллионов рублей Фото:

Картину с изображенным верхом на медведе Владимиром Путиным выставили на продажу в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.

«Картина ручной работы. Состояние идеальное. Стоимость семь миллионов», — говорится в объявлении.

Связаться с продавцом для уточнения подробностей сделки агентству не удалось. Контактный номер скрыт, а на сообщение, на момент публикации новости, продавец не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивной бокал с фотографией и автографом президента России. Раритетную кружку оценили в 10 тысяч рублей.

В Тюмени на продажу выставили картину, с изображенным верхом на медведе президентом России
Фото:

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Картину с изображенным верхом на медведе Владимиром Путиным выставили на продажу в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Картина ручной работы. Состояние идеальное. Стоимость семь миллионов», — говорится в объявлении. Связаться с продавцом для уточнения подробностей сделки агентству не удалось. Контактный номер скрыт, а на сообщение, на момент публикации новости, продавец не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивной бокал с фотографией и автографом президента России. Раритетную кружку оценили в 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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