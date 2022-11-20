Картину «Владимир Путин верхом на медведе» за миллионы продают в Тюмени. Фото

21 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Картину продавец оценил в 7 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Картину с изображенным верхом на медведе Владимиром Путиным выставили на продажу в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Картина ручной работы. Состояние идеальное. Стоимость семь миллионов», — говорится в объявлении. Связаться с продавцом для уточнения подробностей сделки агентству не удалось. Контактный номер скрыт, а на сообщение, на момент публикации новости, продавец не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивной бокал с фотографией и автографом президента России. Раритетную кружку оценили в 10 тысяч рублей. В Тюмени на продажу выставили картину, с изображенным верхом на медведе президентом России Фото: Avito

Картину с изображенным верхом на медведе Владимиром Путиным выставили на продажу в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Картина ручной работы. Состояние идеальное. Стоимость семь миллионов», — говорится в объявлении. Связаться с продавцом для уточнения подробностей сделки агентству не удалось. Контактный номер скрыт, а на сообщение, на момент публикации новости, продавец не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивной бокал с фотографией и автографом президента России. Раритетную кружку оценили в 10 тысяч рублей.