Картину продавец оценил в 7 миллионов рублей
Картину с изображенным верхом на медведе Владимиром Путиным выставили на продажу в Тюмени. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito.
«Картина ручной работы. Состояние идеальное. Стоимость семь миллионов», — говорится в объявлении.
Связаться с продавцом для уточнения подробностей сделки агентству не удалось. Контактный номер скрыт, а на сообщение, на момент публикации новости, продавец не ответил.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивной бокал с фотографией и автографом президента России. Раритетную кружку оценили в 10 тысяч рублей.
В Тюмени на продажу выставили картину, с изображенным верхом на медведе президентом России
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