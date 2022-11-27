Пенсионер из ЯНАО отсудил у ПФР порядка 600 тысяч рублей

Суд обязал ПФР назначить пенсию с момента первоначального обращения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд встал на сторону пенсионера из Нового Уренгоя (ЯНАО) Владимира Агаджаняна в его споре с Пенсионным фондом России (ПФР), обязав последний произвести перерасчет пенсии. Об этом URA.RU сообщил адвокат Евгений Гудимов.

«Почти два года судебных разбирательств привели к тому, что сумма задолженности выросла до 600 000 рублей. Изначально Салехардский городской суд принял позицию Пенсионного фонда, однако совместно с прокуратурой города Новый Уренгой нам удалось это решение отменить и отстоять нарушенные права пенсионера», — сообщил адвокат.

По словам Гудимова, Пенсионный фонд в ноябре 2020 года отказал Агаджаняну в назначении пенсии. «В дальнейшем это решение было признано судом незаконным. Однако Пенсионный фонд пенсию не назначал, требовал от Агаджаняна подачи нового заявления о назначении пенсии, намереваясь назначить пенсию Агаджаняну с момента подачи нового заявления», — разъяснил адвокат.

Теперь, как сообщил Гудимов, в этом деле поставлена точка: суд обязал ПФР назначить пенсию с момента первоначального обращения, то есть с ноября 2020 года. Попытки Пенсионного фонда обжаловать решение в кассационной инстанции к успеху не привели. В ПФР направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что Пенсионный фонд незаконно требует у жителя ЯНАО переписать заявление на получение пенсии. До этого пенсионер выиграл суд с этой организацией за назначение досрочной пенсии.