Курганцы отправили на фронт бронзовые пули-медальоны. Видео

22 ноября 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Из Кургана в зону СВО бойцам отправили пули в виде медальонов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцам, которые находятся в зоне боевых действий на Украине, отправили из Кургана бронзовые пули-медальоны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков. «Отправили нашим казакам в батальон „Дон“ бронзовые пули-медальоны „Награда защитнику Родины“. На них написано: „Я один в поле воин, если в сердце светом полон“. Мы будем дарить их особо отличившимся бойцам на фронте, которые защищают нас и нашу страну», — рассказал Пылков. Также он отметил, что внутрь такого патрона можно насыпать горсточку родной земли или положить молитвы. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают деньги, чтобы купить бойцам СВО ружья для захватов беспилотников. Также сообщалось, что курганский блогер собрал на стримах деньги на покупку пуленепробиваемых шлемов. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Глава государства заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Бойцам, которые находятся в зоне боевых действий на Украине, отправили из Кургана бронзовые пули-медальоны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель благотворительной организации «Добрая земля» Александр Пылков. «Отправили нашим казакам в батальон „Дон“ бронзовые пули-медальоны „Награда защитнику Родины“. На них написано: „Я один в поле воин, если в сердце светом полон“. Мы будем дарить их особо отличившимся бойцам на фронте, которые защищают нас и нашу страну», — рассказал Пылков. Также он отметил, что внутрь такого патрона можно насыпать горсточку родной земли или положить молитвы. Ранее URA.RU писало, что курганцы собирают деньги, чтобы купить бойцам СВО ружья для захватов беспилотников. Также сообщалось, что курганский блогер собрал на стримах деньги на покупку пуленепробиваемых шлемов. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Глава государства заявлял, что ее главной целью является защита Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.