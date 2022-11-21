Курганский блогер провел стримы, чтобы собрать деньги на пуленепробиваемые шлемы для бойцов СВО

21 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Блогер из Кургана собрал на стримах деньги для покупки пуленепробиваемых шлемов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский блогер и автор youtube-канала «Зауральский Патриот» провел стримы (прямые эфиры на интернет-сервисе — прим. ред.), чтобы собрать деньги на покупку пуленепробиваемых шлемов для бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Об этом стример рассказал корреспонденту URA.RU. «На стримах просто общаюсь с очень разными людьми. Когда делаю сбор денег, то отправляем собранное инициативной группе в Крыму, а они уже закупают и доставляют все необходимое для бойцов СВО. Так, средства с одного из таких стримов пошли на закупку пуленепробиваемых шлемов», — рассказал блогер. Также на собранные деньги со стримов военным уже закупали и отправляли влагозащитные плащи. Ранее URA.RU писало, что в Кургане местная жительница шьет носилки для бойцов в зоне спецоперации. Мобилизованным курганцам из гарнизона в Елани отправили согревающие био-стикеры, а военным из ЛНР квадрокоптер. Также сообщалось, что курганцы собирают деньги на покупку ружья против дронов. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная ее задача — демилитаризация и денацификация страны, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований.

Курганский блогер и автор youtube-канала «Зауральский Патриот» провел стримы (прямые эфиры на интернет-сервисе — прим. ред.), чтобы собрать деньги на покупку пуленепробиваемых шлемов для бойцов, находящихся в зоне спецоперации на Украине. Об этом стример рассказал корреспонденту URA.RU. «На стримах просто общаюсь с очень разными людьми. Когда делаю сбор денег, то отправляем собранное инициативной группе в Крыму, а они уже закупают и доставляют все необходимое для бойцов СВО. Так, средства с одного из таких стримов пошли на закупку пуленепробиваемых шлемов», — рассказал блогер. Также на собранные деньги со стримов военным уже закупали и отправляли влагозащитные плащи. Ранее URA.RU писало, что в Кургане местная жительница шьет носилки для бойцов в зоне спецоперации. Мобилизованным курганцам из гарнизона в Елани отправили согревающие био-стикеры, а военным из ЛНР квадрокоптер. Также сообщалось, что курганцы собирают деньги на покупку ружья против дронов. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, главная ее задача — демилитаризация и денацификация страны, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований.