Москва выделит курганским властям почти 200 млн рублей компенсации

Деньги выделят из Фонда ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Властям Курганской области выделят 190 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на компенсацию затрат, связанных с расходами на переселение из аварийного жилья. Данная информация размещена на сайте госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«Курганская область согласно одобренной дополнительной заявке на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов, понесенных при реализации мероприятий этапа 2022—2023 годов указанной программы, получит из средств Фонда ЖКХ 137,45 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 2,81 млн рублей», — указано в сообщении.

Также местным властям выделят 52,94 млн рублей компенсации расходов, понесенных при реализации мероприятий этапа 2021—2022 годов той же программы. Регион на эти цели добавит 1,08 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Кургане не были полностью израсходованы деньги, направленные на реализацию программ по расселению граждан из аварийных домов на 2021 год. Это было связано с судами и срывом аукционов.