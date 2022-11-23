В Тюмени нефтяник получил срок за коррупционный сговор с бизнесменом

24 ноября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

За взятки бизнесмен получал от нефтяника информацию и покровительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник нефтяного предприятия получил три года лишения свободы за то, что за взятки обеспечивал одному из бизнесменов победу в тендерах и помогал его компании получать деньги за невыполненные работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Второму коррупционеру дали два года условно. «Должностное лицо нефтяного предприятия получил три года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества на более чем 200 тысяч рублей. С 2019 по 2021 годы мужчина за взятки предоставлял руководителю коммерческой организации информацию о тендерах, а после заключения контрактов оказывал содействие в беспрепятственной приемке и согласовании работ, с фактически частичным их выполнением», — сообщает ведомство. По итогу бизнесмену платили за не до конца предоставленные услуги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, так ему удалось заработать 32 млн рублей, вместо 24,9 млн. Сумма взятки, которую он за это заплатил, составила 1,250 млн рублей. За это мужчина получил два года лишения свободы условно. Деньгами коррупционеры обменивались через посредника. Тендеры заключались на аренду буровых установок.

Сотрудник нефтяного предприятия получил три года лишения свободы за то, что за взятки обеспечивал одному из бизнесменов победу в тендерах и помогал его компании получать деньги за невыполненные работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Второму коррупционеру дали два года условно. «Должностное лицо нефтяного предприятия получил три года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества на более чем 200 тысяч рублей. С 2019 по 2021 годы мужчина за взятки предоставлял руководителю коммерческой организации информацию о тендерах, а после заключения контрактов оказывал содействие в беспрепятственной приемке и согласовании работ, с фактически частичным их выполнением», — сообщает ведомство. По итогу бизнесмену платили за не до конца предоставленные услуги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, так ему удалось заработать 32 млн рублей, вместо 24,9 млн. Сумма взятки, которую он за это заплатил, составила 1,250 млн рублей. За это мужчина получил два года лишения свободы условно. Деньгами коррупционеры обменивались через посредника. Тендеры заключались на аренду буровых установок.