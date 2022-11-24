24 ноября 2022

Мобилизованный курганец показал подготовку по захвату вражеских позиций с растяжками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мобилизованных бойцов учат штурму вражеских позиций и работе с растяжками Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные бойцы проходят подготовку по тактике при штурме и зачистке вражеских помещений с растяжками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских военнослужащих.

«Отрабатываем захват помещения с растяжками, тактику захвата террористов в помещении. Подготовка идет на все 100%. Мы получаем хороший опыт. Нас готовят инструктора, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Поэтому будем готовыми ко всему», — сказал штурмовик.

Ранее URA.RU писало, что в гарнизоне Елани курганских артиллеристов учат стрелять из пушек и гаубиц, а также обороняться при ночных обстрелах в лесу. Мобилизованных бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат, а разведчиков учат работе с дронами и западным оружием. Также сообщалось, что опытный боец из Донбасса назвал мобилизованным главную опасность окопов на фронте.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября и завершилась 28 октября. По информации Минобороны РФ, в рамках мобилизационных мероприятий призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано со спецоперацией по демилитаризации и денацификации, проводимой на территории Украины.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Мобилизованные бойцы проходят подготовку по тактике при штурме и зачистке вражеских помещений с растяжками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских военнослужащих. «Отрабатываем захват помещения с растяжками, тактику захвата террористов в помещении. Подготовка идет на все 100%. Мы получаем хороший опыт. Нас готовят инструктора, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Поэтому будем готовыми ко всему», — сказал штурмовик. Ранее URA.RU писало, что в гарнизоне Елани курганских артиллеристов учат стрелять из пушек и гаубиц, а также обороняться при ночных обстрелах в лесу. Мобилизованных бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат, а разведчиков учат работе с дронами и западным оружием. Также сообщалось, что опытный боец из Донбасса назвал мобилизованным главную опасность окопов на фронте. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября и завершилась 28 октября. По информации Минобороны РФ, в рамках мобилизационных мероприятий призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано со спецоперацией по демилитаризации и денацификации, проводимой на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...