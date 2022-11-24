Мобилизованный курганец показал подготовку по захвату вражеских позиций с растяжками. Видео

25 ноября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Мобилизованные бойцы проходят подготовку по тактике при штурме и зачистке вражеских помещений с растяжками. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из курганских военнослужащих. «Отрабатываем захват помещения с растяжками, тактику захвата террористов в помещении. Подготовка идет на все 100%. Мы получаем хороший опыт. Нас готовят инструктора, которые участвовали в боевых действиях на Украине. Поэтому будем готовыми ко всему», — сказал штурмовик. Ранее URA.RU писало, что в гарнизоне Елани курганских артиллеристов учат стрелять из пушек и гаубиц, а также обороняться при ночных обстрелах в лесу. Мобилизованных бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат, а разведчиков учат работе с дронами и западным оружием. Также сообщалось, что опытный боец из Донбасса назвал мобилизованным главную опасность окопов на фронте. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября и завершилась 28 октября. По информации Минобороны РФ, в рамках мобилизационных мероприятий призвано 300 тысяч военнослужащих из запаса. Это связано со спецоперацией по демилитаризации и денацификации, проводимой на территории Украины.