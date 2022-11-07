07 ноября 2022

Мобилизованный курганец рассказал о подготовке разведчиков в Чебаркуле

Курганских разведчиков обучают работе с дронами и западным оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, оператор квадрокоптера
В Чебаркуле бойцов учат управлять дронами и ходить в разведку Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных бойцов в гарнизоне Чебаркуля учат пользоваться дронами (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.) и западным оружием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из Курганской области.

«У нас в Чебаркуле проходят учения разведчиков. Дроны запускаем, учимся на них работать. Также учат пользоваться западным оружием и основам разведки. На подготовку выделяется очень много времени. Значит, будем лучше подготовленными», — рассказал курганский боец.

Ранее URA.RU писало, что курганских артиллеристов в Елани учат стрелять из пушек и гаубиц, а бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Также сообщалось, что на полигоне в Елани военнослужащие проходят подготовку по обороне при ночных обстрелах в лесу.

О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Мероприятия по призыву военнослужащих продлились чуть больше месяца. О завершении мобилизационной кампании было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы было призвано 300 тысяч граждан из запаса. Президент России Владимир Путин заявлял, что это связано с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отмечал, что целью СВО является демилитаризация и денацификация страны.

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Мобилизованных бойцов в гарнизоне Чебаркуля учат пользоваться дронами (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.) и западным оружием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из Курганской области. «У нас в Чебаркуле проходят учения разведчиков. Дроны запускаем, учимся на них работать. Также учат пользоваться западным оружием и основам разведки. На подготовку выделяется очень много времени. Значит, будем лучше подготовленными», — рассказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганских артиллеристов в Елани учат стрелять из пушек и гаубиц, а бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Также сообщалось, что на полигоне в Елани военнослужащие проходят подготовку по обороне при ночных обстрелах в лесу. О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Мероприятия по призыву военнослужащих продлились чуть больше месяца. О завершении мобилизационной кампании было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы было призвано 300 тысяч граждан из запаса. Президент России Владимир Путин заявлял, что это связано с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отмечал, что целью СВО является демилитаризация и денацификация страны.
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