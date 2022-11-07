Мобилизованный курганец рассказал о подготовке разведчиков в Чебаркуле

Курганских разведчиков обучают работе с дронами и западным оружием

08 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

В Чебаркуле бойцов учат управлять дронами и ходить в разведку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных бойцов в гарнизоне Чебаркуля учат пользоваться дронами (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.) и западным оружием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из Курганской области. «У нас в Чебаркуле проходят учения разведчиков. Дроны запускаем, учимся на них работать. Также учат пользоваться западным оружием и основам разведки. На подготовку выделяется очень много времени. Значит, будем лучше подготовленными», — рассказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганских артиллеристов в Елани учат стрелять из пушек и гаубиц, а бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Также сообщалось, что на полигоне в Елани военнослужащие проходят подготовку по обороне при ночных обстрелах в лесу. О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Мероприятия по призыву военнослужащих продлились чуть больше месяца. О завершении мобилизационной кампании было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы было призвано 300 тысяч граждан из запаса. Президент России Владимир Путин заявлял, что это связано с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отмечал, что целью СВО является демилитаризация и денацификация страны.

Мобилизованных бойцов в гарнизоне Чебаркуля учат пользоваться дронами (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.) и западным оружием. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил военнослужащий из Курганской области. «У нас в Чебаркуле проходят учения разведчиков. Дроны запускаем, учимся на них работать. Также учат пользоваться западным оружием и основам разведки. На подготовку выделяется очень много времени. Значит, будем лучше подготовленными», — рассказал курганский боец. Ранее URA.RU писало, что курганских артиллеристов в Елани учат стрелять из пушек и гаубиц, а бойцов из мотострелкового полка обучают стрельбе из гранатометов и метанию гранат. Также сообщалось, что на полигоне в Елани военнослужащие проходят подготовку по обороне при ночных обстрелах в лесу. О начале частичной мобилизации в России стало известно 21 сентября. Мероприятия по призыву военнослужащих продлились чуть больше месяца. О завершении мобилизационной кампании было объявлено 28 октября. По данным Минобороны РФ, в Вооруженные силы было призвано 300 тысяч граждан из запаса. Президент России Владимир Путин заявлял, что это связано с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства отмечал, что целью СВО является демилитаризация и денацификация страны.