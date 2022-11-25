В ЯНАО поймали похитителей велосипедов

Похищенные велосипеды грабители планировали использовать в личных целях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ОМВД России по Пуровскому району (ЯНАО) задержали двух злоумышленников, ранее совершивших кражу двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району установили подозреваемых в хищении чужого имущества. Ими оказались местные жители 29 и 33 лет, один из них ранее судимый», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на момент совершения преступления похитители были в состоянии алкогольного опьянения. Украденные велосипеды были спрятаны в гараже знакомого и планировалось их использование в личных целях. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Похищенное возвращено потерпевшим сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полицейские оперативно задержали похитителя сотовых телефонов. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств.