25 ноября 2022
24 ноября 2022

В ЯНАО поймали похитителей велосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Июнь в Екатеринбурге, велосипед, тормоза, активный отдых
Похищенные велосипеды грабители планировали использовать в личных целях Фото:

ОМВД России по Пуровскому району (ЯНАО) задержали двух злоумышленников, ранее совершивших кражу двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району установили подозреваемых в хищении чужого имущества. Ими оказались местные жители 29 и 33 лет, один из них ранее судимый», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на момент совершения преступления похитители были в состоянии алкогольного опьянения. Украденные велосипеды были спрятаны в гараже знакомого и планировалось их использование в личных целях. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Похищенное возвращено потерпевшим сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полицейские оперативно задержали похитителя сотовых телефонов. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств.

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ОМВД России по Пуровскому району (ЯНАО) задержали двух злоумышленников, ранее совершивших кражу двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району установили подозреваемых в хищении чужого имущества. Ими оказались местные жители 29 и 33 лет, один из них ранее судимый», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на момент совершения преступления похитители были в состоянии алкогольного опьянения. Украденные велосипеды были спрятаны в гараже знакомого и планировалось их использование в личных целях. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей. Похищенное возвращено потерпевшим сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО полицейские оперативно задержали похитителя сотовых телефонов. Сумма ущерба для потерпевших составила 3500 рублей и 25000 рублей. Подозреваемый намеревался продать сотовые с целью получения денежных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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