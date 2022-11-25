Тюменским бетонщикам за работу в Донбассе готовы платить почти полмиллиона рублей

26 ноября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы, но заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменским бетонщикам предлагают работать в Донбассе. За вахту специалистам готовы платить до 495 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке «Зарплата.ру». «Требуется бетонщик на строительный объект в Донбасс. Зарплата от 105 до 495 тысяч рублей. Обязанности: монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, вязка арматуры, шлифовка», — сообщается в вакансии. Трудоустройство будет проходить в Москве, далее сотрудники отправятся в Донбасс на автобусе. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Однако заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем. Работать придется шесть дней в неделю, смена длится 11 часов. Питание и проживание предоставляются за счет организации, также сотрудникам выдадут спецодежду. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им заплатят 300 тысяч рублей.

Тюменским бетонщикам предлагают работать в Донбассе. За вахту специалистам готовы платить до 495 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке «Зарплата.ру». «Требуется бетонщик на строительный объект в Донбасс. Зарплата от 105 до 495 тысяч рублей. Обязанности: монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, вязка арматуры, шлифовка», — сообщается в вакансии. Трудоустройство будет проходить в Москве, далее сотрудники отправятся в Донбасс на автобусе. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Однако заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем. Работать придется шесть дней в неделю, смена длится 11 часов. Питание и проживание предоставляются за счет организации, также сотрудникам выдадут спецодежду. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им заплатят 300 тысяч рублей.