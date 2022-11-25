25 ноября 2022
24 ноября 2022

Тюменским бетонщикам за работу в Донбассе готовы платить почти полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт строительства «Лицейского квартала» в жилом районе «Солнечный». Екатеринбург, строительство, стройка, заливка бетона, эталон
Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы, но заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем Фото:

Тюменским бетонщикам предлагают работать в Донбассе. За вахту специалистам готовы платить до 495 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке «Зарплата.ру».

«Требуется бетонщик на строительный объект в Донбасс. Зарплата от 105 до 495 тысяч рублей. Обязанности: монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, вязка арматуры, шлифовка», — сообщается в вакансии.

Трудоустройство будет проходить в Москве, далее сотрудники отправятся в Донбасс на автобусе. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Однако заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем. Работать придется шесть дней в неделю, смена длится 11 часов. Питание и проживание предоставляются за счет организации, также сотрудникам выдадут спецодежду.

Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им заплатят 300 тысяч рублей.

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Тюменским бетонщикам предлагают работать в Донбассе. За вахту специалистам готовы платить до 495 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке «Зарплата.ру». «Требуется бетонщик на строительный объект в Донбасс. Зарплата от 105 до 495 тысяч рублей. Обязанности: монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, вязка арматуры, шлифовка», — сообщается в вакансии. Трудоустройство будет проходить в Москве, далее сотрудники отправятся в Донбасс на автобусе. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Однако заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем. Работать придется шесть дней в неделю, смена длится 11 часов. Питание и проживание предоставляются за счет организации, также сотрудникам выдадут спецодежду. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им заплатят 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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