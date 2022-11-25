Тюменским бетонщикам за работу в Донбассе готовы платить почти полмиллиона рублей

Тюменским бетонщикам предлагают работать в Донбассе. За вахту специалистам готовы платить до 495 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке «Зарплата.ру».
«Требуется бетонщик на строительный объект в Донбасс. Зарплата от 105 до 495 тысяч рублей. Обязанности: монтаж/демонтаж опалубки, заливка бетона, вязка арматуры, шлифовка», — сообщается в вакансии.
Трудоустройство будет проходить в Москве, далее сотрудники отправятся в Донбасс на автобусе. Работодатель рассмотрит кандидатов без опыта работы. Однако заплатит им меньше, чем сотрудникам со стажем. Работать придется шесть дней в неделю, смена длится 11 часов. Питание и проживание предоставляются за счет организации, также сотрудникам выдадут спецодежду.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают на работу в ЯНАО. За вахту им заплатят 300 тысяч рублей.
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