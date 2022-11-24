24 ноября 2022

Тюменцам за вахту в ЯНАО заплатят 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, мотор, автослесарь, ремонт автомобиля, двигатель, гараж, обслуживание авто, автомастерская, обслуживание автомобиля, двигатель автомобиля, ремонт двигателя, автомобильная мастерская, автомеханик, среднее профессиональное образование
Тюменцам предстоит работать автомехаником в ЯНАО Фото:

Тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito.

«Вакансия: автомеханик. Работа в крупном автосервисе в Новом Уренгое. График работы вахтой 2/1 (два месяца работы, месяц дом). Зарплата — 300 тысяч рублей», — указал работодатель.

Главными требованиями к будущему сотруднику являются знание устройства современных автомобилей и опыт работы от трех лет. Компания частично компенсирует расходы за проезд, а также оплатит проживание и питание. Работнику предоставят необходимое оборудование и спецодежду.

Ранее URA.RU писало, что за работу в Донбассе тюменцам заплатят 300 тысяч рублей. В вакансии указано, что выезд в ДНР оплачивается за счет организации.

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Тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: автомеханик. Работа в крупном автосервисе в Новом Уренгое. График работы вахтой 2/1 (два месяца работы, месяц дом). Зарплата — 300 тысяч рублей», — указал работодатель. Главными требованиями к будущему сотруднику являются знание устройства современных автомобилей и опыт работы от трех лет. Компания частично компенсирует расходы за проезд, а также оплатит проживание и питание. Работнику предоставят необходимое оборудование и спецодежду. Ранее URA.RU писало, что за работу в Донбассе тюменцам заплатят 300 тысяч рублей. В вакансии указано, что выезд в ДНР оплачивается за счет организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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