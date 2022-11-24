Тюменцам за вахту в ЯНАО заплатят 300 тысяч рублей

25 ноября 2022 в 04:30 Размер текста - 17 +

Тюменцам предстоит работать автомехаником в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: автомеханик. Работа в крупном автосервисе в Новом Уренгое. График работы вахтой 2/1 (два месяца работы, месяц дом). Зарплата — 300 тысяч рублей», — указал работодатель. Главными требованиями к будущему сотруднику являются знание устройства современных автомобилей и опыт работы от трех лет. Компания частично компенсирует расходы за проезд, а также оплатит проживание и питание. Работнику предоставят необходимое оборудование и спецодежду. Ранее URA.RU писало, что за работу в Донбассе тюменцам заплатят 300 тысяч рублей. В вакансии указано, что выезд в ДНР оплачивается за счет организации.

Тюменских автомехаников приглашают на работу в Новый Уренгой (ЯНАО). За вахту им предлагают заработать 300 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке Avito. «Вакансия: автомеханик. Работа в крупном автосервисе в Новом Уренгое. График работы вахтой 2/1 (два месяца работы, месяц дом). Зарплата — 300 тысяч рублей», — указал работодатель. Главными требованиями к будущему сотруднику являются знание устройства современных автомобилей и опыт работы от трех лет. Компания частично компенсирует расходы за проезд, а также оплатит проживание и питание. Работнику предоставят необходимое оборудование и спецодежду. Ранее URA.RU писало, что за работу в Донбассе тюменцам заплатят 300 тысяч рублей. В вакансии указано, что выезд в ДНР оплачивается за счет организации.