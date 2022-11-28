28 ноября 2022
27 ноября 2022

Правительство РФ вне очереди профинансирует строительство в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств ЯНАО Фото:

Правительство России выделит ЯНАО средства на жилищное строительство в опережающем порядке. Как сообщается на сайте правительства, распоряжение подписал Михаил Мишустин.

«Пять регионов России в опережающем порядке получат более 838,5 млн рублей на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2023—2024 годы, но будут направлены регионам уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением», — говорится в сообщении. Пятым по счету регионом является Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжится программа переселения из аварийного жилья продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Власти приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 50 миллиардов рублей.

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Правительство России выделит ЯНАО средства на жилищное строительство в опережающем порядке. Как сообщается на сайте правительства, распоряжение подписал Михаил Мишустин. «Пять регионов России в опережающем порядке получат более 838,5 млн рублей на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2023—2024 годы, но будут направлены регионам уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением», — говорится в сообщении. Пятым по счету регионом является Ямало-Ненецкий автономный округ. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжится программа переселения из аварийного жилья продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Власти приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 50 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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