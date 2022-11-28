Правительство РФ вне очереди профинансирует строительство в ЯНАО

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство России выделит ЯНАО средства на жилищное строительство в опережающем порядке. Как сообщается на сайте правительства, распоряжение подписал Михаил Мишустин.

«Пять регионов России в опережающем порядке получат более 838,5 млн рублей на создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в рамках программ развития жилищного строительства. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2023—2024 годы, но будут направлены регионам уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением», — говорится в сообщении. Пятым по счету регионом является Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продолжится программа переселения из аварийного жилья продолжится, несмотря на дефицит в бюджете. Власти приняли бюджет на 2023 год с дефицитом в 50 миллиардов рублей.