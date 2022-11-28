К Новому году в Тюмени построят ледовый городок

29 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Ледяной городок будет построен на площади 400-летия Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На площади 400-летия Тюмени к Новому году будет построен ледовый городок. Об этом со ссылкой на слова руководителя Центральной управы города Артем Павлюченко сообщает официальный сайт тюменской мэрии. «В конце декабря на площади 400-летия Тюмени откроется ледовый городок, который „построят“ несколько социально ориентированных тюменских компаний. Еще одна привезет из „холодных широт“ столь полюбившееся тюменцам семейство белых медведей на Цветной бульвар, другая „запряжет“ в праздничные сани оленей у катка на набережной (со стороны „Конторы пароходства“)… Мы хотим сохранить атмосферу волшебного праздника, чтобы дети верили в чудеса, а взрослые могли получить заряд хорошего настроения», — сообщил Павлюченко. Он добавил, что в этом году Тюмень не будет закупать за счет бюджета новые украшения. Для декора улиц будут использованы прошлогодняя новогодняя атрибутика. К созданию праздничной атмосферы подключились также различные организации города. «Новыми праздничными локациями для тюменцев станут и площадки на территориях, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — указано на официальном сайте городской администрации.

На площади 400-летия Тюмени к Новому году будет построен ледовый городок. Об этом со ссылкой на слова руководителя Центральной управы города Артем Павлюченко сообщает официальный сайт тюменской мэрии. «В конце декабря на площади 400-летия Тюмени откроется ледовый городок, который „построят“ несколько социально ориентированных тюменских компаний. Еще одна привезет из „холодных широт“ столь полюбившееся тюменцам семейство белых медведей на Цветной бульвар, другая „запряжет“ в праздничные сани оленей у катка на набережной (со стороны „Конторы пароходства“)… Мы хотим сохранить атмосферу волшебного праздника, чтобы дети верили в чудеса, а взрослые могли получить заряд хорошего настроения», — сообщил Павлюченко. Он добавил, что в этом году Тюмень не будет закупать за счет бюджета новые украшения. Для декора улиц будут использованы прошлогодняя новогодняя атрибутика. К созданию праздничной атмосферы подключились также различные организации города. «Новыми праздничными локациями для тюменцев станут и площадки на территориях, благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — указано на официальном сайте городской администрации.