29 ноября 2022

Председателю ЦК КПРФ Зюганову подарили книгу курганского писателя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация книги
Писатель поблагодарил первого секретаря Курганского обкома КПРФ за подарок Зюганову Фото:

Роман «Узник концлагеря Дахау», написанный курганским писателем Александром Бабиным, подарили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом писатель рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу поблагодарить первого секретаря Курганского обкома КПРФ Виктора Зырянова. Он подарил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову мой роман „Узник концлагеря Дахау“», — рассказывает Александр Бабин.

По словам писателя, книги о «малоизвестных героях нужны всем, ведь деды и прадеды ценою жизни дали нам свободу». «Забыть их подвиг — значит не иметь будущего», — отмечает Александр Бабин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы Николай Харитонов обменялись подарками при встрече. Шумков подарил депутату карту региона в форме книги в сафьяновом футляре, а Харитонов вручил дорожный набор с символикой Госдумы.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Роман «Узник концлагеря Дахау», написанный курганским писателем Александром Бабиным, подарили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом писатель рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Хочу поблагодарить первого секретаря Курганского обкома КПРФ Виктора Зырянова. Он подарил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову мой роман „Узник концлагеря Дахау“», — рассказывает Александр Бабин. По словам писателя, книги о «малоизвестных героях нужны всем, ведь деды и прадеды ценою жизни дали нам свободу». «Забыть их подвиг — значит не иметь будущего», — отмечает Александр Бабин. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы Николай Харитонов обменялись подарками при встрече. Шумков подарил депутату карту региона в форме книги в сафьяновом футляре, а Харитонов вручил дорожный набор с символикой Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...