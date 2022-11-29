Председателю ЦК КПРФ Зюганову подарили книгу курганского писателя

Писатель поблагодарил первого секретаря Курганского обкома КПРФ за подарок Зюганову Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Роман «Узник концлагеря Дахау», написанный курганским писателем Александром Бабиным, подарили председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову. Об этом писатель рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу поблагодарить первого секретаря Курганского обкома КПРФ Виктора Зырянова. Он подарил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову мой роман „Узник концлагеря Дахау“», — рассказывает Александр Бабин.

По словам писателя, книги о «малоизвестных героях нужны всем, ведь деды и прадеды ценою жизни дали нам свободу». «Забыть их подвиг — значит не иметь будущего», — отмечает Александр Бабин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков и депутат Госдумы Николай Харитонов обменялись подарками при встрече. Шумков подарил депутату карту региона в форме книги в сафьяновом футляре, а Харитонов вручил дорожный набор с символикой Госдумы.