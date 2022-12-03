Курганские священники помогли семьям мобилизованных

Курганские священники проводят «духовно-психологические беседы» с семьями мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Священники из храма Порт-Артурской иконы Божией Матери в Кургане вместе с центром соцпомощи выезжают на дом к семьям мобилизованных, а также к беженцам из Донбасса. В Курганской Епархии рассказали, что команда добровольцев помогает и материально, и духовно, проводя со взрослыми и детьми психологические беседы. В ноябре священники и соцработники посетили пять семей мобилизованных.

«Каждой семье был выдан продуктовый и санитарно-гигиенический набор, оказана психологическая и духовная поддержка. В состав мобильной бригады вошли специалисты Курганского центра социальной помощи семье и детям, а также сестры милосердия и добровольцы», — указано на сайте курганской Епархии.

Также в Епархии отметили, что на средства центра гуманитарной помощи закупили и выдали социально-бытовые наборы (посуда, постельное белье, подушки, одеяла, утюги, электрочайники) пяти семьям с детьми, которые вынуждено покинули Украину.

В Епархии Кургана озвучили, что при Порт-Артурском храме продолжает трижды в неделю работать социальная столовая: в среду, субботу и воскресенье. В ноябре добровольцы приготовили более пятисот порций горячих обедов для нуждающихся. Ранее в КЦ «Курган» начала работать бесплатная столовая, где также кормят трижды в неделю.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Путиным 21 сентября 2022 года в связи со спецоперацией РФ на Украине и завершилась спустя месяц. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с боевым опытом и соответствующими военными специальностями.