Курганцы пожаловались на потоп у городского суда. Фото

04 декабря 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

На улице Горького в Кургане уже велись ремонтные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана пожаловались на затопленный участок реконструируемой пешеходной зоны по улице Максима Горького, расположенный рядом с городским судом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» уверяют, что место часто топит, несмотря на то, что участок ремонтировали. «Многострадальная улица Максима Горького. Участок около Курганского городского суда (Горького, 156). Еще недоделанная проезжая часть, снова прорыв и новое затопление. Опять перерыто полквартала (уже пешеходная зона). С учетом того, что заменили абсолютно все, работы проводились больше трех месяцев, а прорыв на отремонтированном участке. Возникает много вопросов», — указано в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что улицу Горького «каждый год копают». Пользователь соцсети Андрей Лисин высказался, что «восстановление асфальта в несколько раз дороже дырявой трубы». Сейчас, судя по фото, вода замерзла и превратилась в гололед на пешеходной зоне. URA.RU направило запрос с вопросом о причинах коммунальной аварии сроках ее устранения в городскую администрацию. Ответ на момент публикации не был получен. Вода на пешеходной части дороги превратилась в гололед Паблик «ЧП Курган», «ВКонтакте»

Жители Кургана пожаловались на затопленный участок реконструируемой пешеходной зоны по улице Максима Горького, расположенный рядом с городским судом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» уверяют, что место часто топит, несмотря на то, что участок ремонтировали. «Многострадальная улица Максима Горького. Участок около Курганского городского суда (Горького, 156). Еще недоделанная проезжая часть, снова прорыв и новое затопление. Опять перерыто полквартала (уже пешеходная зона). С учетом того, что заменили абсолютно все, работы проводились больше трех месяцев, а прорыв на отремонтированном участке. Возникает много вопросов», — указано в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что улицу Горького «каждый год копают». Пользователь соцсети Андрей Лисин высказался, что «восстановление асфальта в несколько раз дороже дырявой трубы». Сейчас, судя по фото, вода замерзла и превратилась в гололед на пешеходной зоне. URA.RU направило запрос с вопросом о причинах коммунальной аварии сроках ее устранения в городскую администрацию. Ответ на момент публикации не был получен.