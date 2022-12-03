03 декабря 2022
02 декабря 2022

Курганцы пожаловались на потоп у городского суда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , ремонт дороги, раскопанная дорога, улица максима горького, ремонтные работы
На улице Горького в Кургане уже велись ремонтные работы Фото:

Жители Кургана пожаловались на затопленный участок реконструируемой пешеходной зоны по улице Максима Горького, расположенный рядом с городским судом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» уверяют, что место часто топит, несмотря на то, что участок ремонтировали.

«Многострадальная улица Максима Горького. Участок около Курганского городского суда (Горького, 156). Еще недоделанная проезжая часть, снова прорыв и новое затопление. Опять перерыто полквартала (уже пешеходная зона). С учетом того, что заменили абсолютно все, работы проводились больше трех месяцев, а прорыв на отремонтированном участке. Возникает много вопросов», — указано в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях отмечают, что улицу Горького «каждый год копают». Пользователь соцсети Андрей Лисин высказался, что «восстановление асфальта в несколько раз дороже дырявой трубы». Сейчас, судя по фото, вода замерзла и превратилась в гололед на пешеходной зоне. URA.RU направило запрос с вопросом о причинах коммунальной аварии сроках ее устранения в городскую администрацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Вода на пешеходной части дороги превратилась в гололед

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Жители Кургана пожаловались на затопленный участок реконструируемой пешеходной зоны по улице Максима Горького, расположенный рядом с городским судом. Пользователи соцсети «ВКонтакте» уверяют, что место часто топит, несмотря на то, что участок ремонтировали. «Многострадальная улица Максима Горького. Участок около Курганского городского суда (Горького, 156). Еще недоделанная проезжая часть, снова прорыв и новое затопление. Опять перерыто полквартала (уже пешеходная зона). С учетом того, что заменили абсолютно все, работы проводились больше трех месяцев, а прорыв на отремонтированном участке. Возникает много вопросов», — указано в паблике «ЧП Курган» соцсети «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что улицу Горького «каждый год копают». Пользователь соцсети Андрей Лисин высказался, что «восстановление асфальта в несколько раз дороже дырявой трубы». Сейчас, судя по фото, вода замерзла и превратилась в гололед на пешеходной зоне. URA.RU направило запрос с вопросом о причинах коммунальной аварии сроках ее устранения в городскую администрацию. Ответ на момент публикации не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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