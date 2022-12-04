Курганцам показали как правильно оказать помощь при обстреле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские активисты организовали курсы начальной военной подготовки (НВП), где рассказали, как правильно осмотреть раненого сослуживца в боевых условиях во время обстрела. В числе преподавателей — военный хирург и ветеран боевых действий. О подробностях обучения сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на курсах.

«Если вы осматриваете раненого и стоите в полный рост, то [вашей] головы уже нет. В бою все это (осмотр) делается лежа», — проинструктировал курганцев военный хирург. Он же показал присутствующим, как проводить осмотр в одной плоскости с лежащим.

Гражданам объяснили, что к раненому нужно подползти, оценить, откуда ведется огонь, а затем совершить осмотр пострадавшего, переползая к различным частям тела. После обнаружения раны и ее перевязки, нужно постараться вытащить пострадавшего из-под обстрела.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские единороссы заявили о нехватке педагогов для обучения НВП. Они предложили разработать программу для повышения квалификации наставников.