В Тюменской области взлетели цены на рыбу

В Тюменской области подорожали форель и семга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Частные предприниматели Тюменской области резко подняли цены на рыбу семейства лососевых: семга, форель, горбуша, кета и т. д. Об этом URA.RU рассказал один из бизнесменов. По его словам, в некоторых случаях рост стоимости составил 30%.

«Многие частники, которые возят рыбу из Хакасии и Мурманска в Тюмень, значительно подняли цены на рыбу. Это связано, в первую очередь, с приближением Нового года. К примеру, раньше килограмм форели у бизнесменов стоил 700 — 800 рублей. Сейчас та же самая рыба продается уже за 1150 — 1200 рублей за килограмм», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что охлажденная рыба также стоит дороже той, которая замораживалась. «Охлажденную рыбу гораздо сложнее транспортировать. Это сказывается на ее конечной стоимости. Непотрошеная рыба также будет стоить дороже, потому что в ней может быть икра. Это еще 100-200 рублей плюсом к ценнику. Чаще всего торгуют такой рыбой через объявления в интернете», — добавил инсайдер агентства.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.