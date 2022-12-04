Губернатор ЯНАО отметил важность волонтерской работы

В форуме принимают участие более 10 тысяч человек из 45 стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Москве на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» отметил работу волонтерских движений округа и поблагодарил их за отзывчивость. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Вы совершаете добро во благо тех, кто в этом больше всего нуждается. Мне очень приятно наблюдать, как у нас развивается волонтерское движение», — прокомментировал Артюхов.

Он отметил, что на данный момент в округе насчитывается более 27 тысяч добровольцев и с каждым годом количество участников только увеличивается. В 2023 году ожидается открытие Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Волонтеры в свою очередь поделились результатами своей работы. 7 декабря при участии президента России Владимира Путина будут объявлены победители форума.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтерское движение Ямала «Волонтеры Победы» заняло первое место среди регионов с численностью населения до 1 миллиона жителей. Первое место они удерживают на протяжении четырех лет.