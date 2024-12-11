Дезертира из Екатеринбурга поймали в тундре неподалеку от поселка Катравожа
В ЯНАО поймали дезертира, который сбежал из госпиталя в Екатеринбурге, а заместителя руководителя УФНС ЯНАО обвинили в получении крупной взятки. Ямальским соцработникам будут компенсировать стоимость арендного жилья, а на главной ледовой переправе регионе открыли третью полосу для движения. Об этих и других событиях 11 декабря читайте на URA.RU.
- В ямальской тундре возле поселка Катравож поймали дезертира. Действующий военнослужащий самовольно покинул госпиталь в Екатеринбурге. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления ямалец.
- Заму главы УФНС ЯНАО Саргису Григоряну предъявили обвинение. Налоговика подозревают в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.
- Новым работникам социального центра «Доверие» в Салехарде будут выплачивать компенсацию за аренду жилья. Сумма выплаты составит около 30 тысяч рублей.
- На Ямале открыли третью полосу движения на ледовой переправе Салехард- Лабытнанги. Движение разрешено для всех видов транспорта массой до пяти тонн.
- Пожилой житель Ямала остановил поезд на станции в Сургуте. Вместе с женой он опоздал на поезд «Казань — Новый Уренгой», пенсионер зацепился за вагон уходящего состава и поехал на подножке вагона.
- Новоуренгойские врачи удалили пациенту опухоль весом семь килограммов и диаметром 30 сантиметров. Она занимала половину брюшной полости.
- Ямальский район признан лучшим в сфере потребительского рынка. Муниципалитет получит три миллиона рублей на повышение уровня профессионального развития своей управленческой команды и на материальное оснащение объектов.
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