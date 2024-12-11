В ямальской тундре поймали дезертира, а налоговику Григоряну предъявили обвинение: события дня в ЯНАО

Зама главы УФНС ЯНАО Григоряна обвинили в получении крупной взятки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дезертира из Екатеринбурга поймали в тундре неподалеку от поселка Катравожа
Дезертира из Екатеринбурга поймали в тундре неподалеку от поселка Катравожа Фото:

В ЯНАО поймали дезертира, который сбежал из госпиталя в Екатеринбурге, а заместителя руководителя УФНС ЯНАО обвинили в получении крупной взятки. Ямальским соцработникам будут компенсировать стоимость арендного жилья, а на главной ледовой переправе регионе открыли третью полосу для движения. Об этих и других событиях 11 декабря читайте на URA.RU.

  • В ямальской тундре возле поселка Катравож поймали дезертира. Действующий военнослужащий самовольно покинул госпиталь в Екатеринбурге. Им оказался ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления ямалец.
  • Заму главы УФНС ЯНАО Саргису Григоряну предъявили обвинение. Налоговика подозревают в получении взятки в размере 2,4 млн рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.
  • Новым работникам социального центра «Доверие» в Салехарде будут выплачивать компенсацию за аренду жилья. Сумма выплаты составит около 30 тысяч рублей.
  • На Ямале открыли третью полосу движения на ледовой переправе Салехард- Лабытнанги. Движение разрешено для всех видов транспорта массой до пяти тонн.
  • Пожилой житель Ямала остановил поезд на станции в Сургуте. Вместе с женой он опоздал на поезд «Казань — Новый Уренгой», пенсионер зацепился за вагон уходящего состава и поехал на подножке вагона. 
  • Новоуренгойские врачи удалили пациенту опухоль весом семь килограммов и диаметром 30 сантиметров. Она занимала половину брюшной полости.
  • Ямальский район признан лучшим в сфере потребительского рынка. Муниципалитет получит три миллиона рублей на повышение уровня профессионального развития своей управленческой команды и на материальное оснащение объектов.

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В ЯНАО поймали дезертира, который сбежал из госпиталя в Екатеринбурге, а заместителя руководителя УФНС ЯНАО обвинили в получении крупной взятки. Ямальским соцработникам будут компенсировать стоимость арендного жилья, а на главной ледовой переправе регионе открыли третью полосу для движения. Об этих и других событиях 11 декабря читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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