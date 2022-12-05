В правительстве Кургана заявили о росте собственных доходов вопреки санкциям

По итогу 2022 г. собственные доходы бюджета региона составят более 28 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собственные доходы бюджета Курганской области вопреки санкциям продолжают расти, об этом заявили в пресс-службе правительства региона. Так, по итогам 11 месяцев 2022 года поступление в областную казну составило 27 млрд рублей, что почти на 2 млрд больше, чем планировалось.

«Собственные доходы бюджета Курганской области, несмотря на санкции и другие экономические сложности, продолжают расти. По информации регионального департамента финансов, по итогам 11 месяцев этого года поступление собственных доходов в бюджет составило 27 млрд рублей. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Планируется, что к концу 2022 года они составят 28,2 млрд рублей — это 50% к 2018 году и плюс 1,9 млрд рублей к ранее утвержденному годовому плану», — рассказали в пресс-службе правительства области.

В департаменте финансов отметили, что свою роль в этом сыграли появление новых предприятий и рабочих мест. Рост собственных доходов прежде всего произошел за счет налога на доходы физлиц, налога на прибыль предприятий и поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. В правительстве сообщили, что допдоходы направляют на строительство и ремонт дорог, в бюджеты местных администраций, а также на поддержку мобилизованных, их семей и военных.