Курганцы пожаловались, что замерзают в своих квартирах

Жильцы дома №7 по ул. 3-ий микрорайон ждут, когда появится тепло в квартирах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана пожаловались на холод в своих квартирах. По словам пользователей соцсети «ВКонтакте», в доме по адресу ул. 3-ий микрорайон, 7 температура воздуха в комнатах составляет +13 градусов. Соответствующий пост размещен в паблике «ЧП Курган».

«Может, кто знает, куда еще можно пожаловаться на лютый холод в квартире. 3-ий микрорайон, 7-й дом, температура в комнатах +13/+15 (два обогревателя в помощь), батареи вообще холодные, от слова „совсем“. Писали уже ДЖКХ, обращались в УК и теплопункт, либо полный игнор, либо обещания», — написано в посте.

В комментариях под постом пользователь соцсети Олеся Корюкина сообщила, что тоже проживает в этом доме и на протяжении двух недель «никто не может ничего сделать». Женщина поинтересовалась, кому выставлять счет за покупки в аптеке. Пользователь Татьяна Токарева написала, что живет доме №6 по улице 3-ий микрорайон и в ее квартире тоже холодно.

В администрации Кургана ответили, что специалисты департамента ЖКХ вместе с представителями организации, обслуживающей дома и специалистами «Тепловых сетей» выедут по проблемным адресам. В мэрии попросили указать конкретные номера квартир и фамилии жильцов в сообщении на официальной странице администраци «ВКонтакте».

URA.RU сообщало, что в Курганской области в ближайшие дни ожидаются 30-градусные морозы. Трехдневный прогноз опубликовал городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.