Мобилизованным тюменцам в зоне СВО требуются стройматериалы

Тюменские волонтеры собирают помощь для мобилизованных из «желтой» зоны спецоперации (умеренной опасности), которые нуждаются в стройматериалах и инструментах. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».
«Объявлен сбор для подразделения мобилизованных из „желтой“ зоны спецоперации. Формируем до 20 декабря. Все позиции требуются в неограниченных количествах», — рассказали URA.RU в фонде.
Мобилизованным тюменцам, находящимся на территориях, где не ведется активных боевых действий, требуются:
- замки на дверь;
- краски: серая, белая, водоэмульсионная (белая), акриловая (коричневая, персиковая);
- кисточки, валики, лотки для краски;
- растворитель;
- совки, веники, швабры, метлы;
- совковые и снеговые лопаты, скребки для уборки снега;
- металлические ведра;
- фанера;
- шуруповерт, перфоратор, лобзик, болгарка (и диски на нее);
- сварка (по дереву, металлу, бетону);
- электрический провод (200 метров), двухжильный провод;
- розетки, включатели, светодиодные плафоны;
- отвертки — крестовые и плоские;
- дизельный генератор (7 кВт);
- тепловая пушка.
Сбор проходит в пунктах тюменского фонда «Путевка в жизнь». Найти ближайший адрес можно в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».
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