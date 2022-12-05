Мобилизованным тюменцам в зоне СВО требуются стройматериалы

Бойцам, находящимся в зоне умеренной опасности, нужны стройматериалы и инструменты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменские волонтеры собирают помощь для мобилизованных из «желтой» зоны спецоперации (умеренной опасности), которые нуждаются в стройматериалах и инструментах. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».

«Объявлен сбор для подразделения мобилизованных из „желтой“ зоны спецоперации. Формируем до 20 декабря. Все позиции требуются в неограниченных количествах», — рассказали URA.RU в фонде.

Мобилизованным тюменцам, находящимся на территориях, где не ведется активных боевых действий, требуются:

замки на дверь;

краски: серая, белая, водоэмульсионная (белая), акриловая (коричневая, персиковая);

кисточки, валики, лотки для краски;

растворитель;

совки, веники, швабры, метлы;

совковые и снеговые лопаты, скребки для уборки снега;

металлические ведра;

фанера;

шуруповерт, перфоратор, лобзик, болгарка (и диски на нее);

сварка (по дереву, металлу, бетону);

электрический провод (200 метров), двухжильный провод;

розетки, включатели, светодиодные плафоны;

отвертки — крестовые и плоские;

дизельный генератор (7 кВт);

тепловая пушка.

Сбор проходит в пунктах тюменского фонда «Путевка в жизнь». Найти ближайший адрес можно в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».