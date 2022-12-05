05 декабря 2022

Мобилизованным тюменцам в зоне СВО требуются стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, маскхалат, маскировка, мобилизованные, снайпера, маскировочная одежда
Бойцам, находящимся в зоне умеренной опасности, нужны стройматериалы и инструменты Фото:
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Мобилизация в России

Тюменские волонтеры собирают помощь для мобилизованных из «желтой» зоны спецоперации (умеренной опасности), которые нуждаются в стройматериалах и инструментах. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь».

«Объявлен сбор для подразделения мобилизованных из „желтой“ зоны спецоперации. Формируем до 20 декабря. Все позиции требуются в неограниченных количествах», — рассказали URA.RU в фонде.

Мобилизованным тюменцам, находящимся на территориях, где не ведется активных боевых действий, требуются:

  • замки на дверь;
  • краски: серая, белая, водоэмульсионная (белая), акриловая (коричневая, персиковая);
  • кисточки, валики, лотки для краски;
  • растворитель;
  • совки, веники, швабры, метлы;
  • совковые и снеговые лопаты, скребки для уборки снега;
  • металлические ведра;
  • фанера;
  • шуруповерт, перфоратор, лобзик, болгарка (и диски на нее);
  • сварка (по дереву, металлу, бетону);
  • электрический провод (200 метров), двухжильный провод;
  • розетки, включатели, светодиодные плафоны;
  • отвертки — крестовые и плоские;
  • дизельный генератор (7 кВт);
  • тепловая пушка.

Сбор проходит в пунктах тюменского фонда «Путевка в жизнь». Найти ближайший адрес можно в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

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Тюменские волонтеры собирают помощь для мобилизованных из «желтой» зоны спецоперации (умеренной опасности), которые нуждаются в стройматериалах и инструментах. Об этом URA.RU рассказали в благотворительном фонде «Путевка в жизнь». «Объявлен сбор для подразделения мобилизованных из „желтой“ зоны спецоперации. Формируем до 20 декабря. Все позиции требуются в неограниченных количествах», — рассказали URA.RU в фонде. Мобилизованным тюменцам, находящимся на территориях, где не ведется активных боевых действий, требуются: Сбор проходит в пунктах тюменского фонда «Путевка в жизнь». Найти ближайший адрес можно в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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