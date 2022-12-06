Тюменские таксисты воспользовались морозами, чтобы заработать на пассажирах

В Тюмени из-за морозов выросли цены на такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени таксисты-частники в два раза подняли цены на свои услуги из-за морозной погоды, установившейся на территории региона. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков.

«Таксисты-„бомбилы“ действительно резко подняли цены на свои услуги. Ровно в два раза. То есть, если раньше поездка по определенному маршруту стоила 200 рублей, то сейчас — все 400 рублей. И так — по нарастающей. Обосновывают установившейся в Тюменской области морозной погодой. Мол, из-за этого увеличился расход топлива. Но явно лукавят. Просто пользуются ситуацией, чтобы больше заработать на пассажирах», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что морозы также повлияли на стоимость услуг таксистов, работающих на агрегаторов. «В том же „Яндекс. Go“ погода тоже влияет на конечную стоимость поездок, но не всегда. У агрегаторов все построено на динамическом ценообразовании», — отметил инсайдер URA.RU.

В адрес агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты придумали несколько схем по повышению цен на пассажироперевозки. Они искусственно создают повышенный спрос, который влияет на конечную стоимость поездок.