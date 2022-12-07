Губернатор Шумков похвастался успехами курганских аграриев

Курганский губернатор похвалил курганских сельхозтоваропроизводителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил хорошие результаты работы местных аграриев. По словам главы региона, по индексу производства сельхозпродукции регион занял первое место по стране. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«По экспресс-информации Росстата Курганская область за девять месяцев этого года заняла первое место в стране по индексу производства сельхозпродукции. Аграрии региона показали рост на 149,8%. Средний показатель по России — 105,2%», — написал Шумков. Он также отметил, что по индексу промпроизводства регион занял 25-место. За январь—октябрь он составил 103,3%. Также Курганская область вошла в 30-ку регионов по объему инвестиций и строительству жилья.

Ранее URA.RU писало, что Шумков анонсировал запуск новых агропроектов в регионе. По словам губернатора, итогом этой работы станет увеличение производства сельхозпродукции.