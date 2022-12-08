Житель ЯНАО с помощью автопогрузчика украл входную дверь

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские раскрыли кражу входной двери подъезда с помощью автопогрузчика. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного ведомства.
«В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления», — сказано в сообщении.
Также в сообщении указывается, что заявления о краже написал председатель ТСЖ. Сумма ущерба составила более 57 000 рублей. Возможное наказание для злоумышленника — лишение свободы на срок до двух лет, говорится на официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе поймали двух похитителей велосипедов. Они совершили кражу из многоквартирного дома.
Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao