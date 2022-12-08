Житель ЯНАО с помощью автопогрузчика украл входную дверь

09 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские раскрыли кражу входной двери подъезда с помощью автопогрузчика. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного ведомства. «В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Также в сообщении указывается, что заявления о краже написал председатель ТСЖ. Сумма ущерба составила более 57 000 рублей. Возможное наказание для злоумышленника — лишение свободы на срок до двух лет, говорится на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе поймали двух похитителей велосипедов. Они совершили кражу из многоквартирного дома.

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские раскрыли кражу входной двери подъезда с помощью автопогрузчика. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного ведомства. «В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Также в сообщении указывается, что заявления о краже написал председатель ТСЖ. Сумма ущерба составила более 57 000 рублей. Возможное наказание для злоумышленника — лишение свободы на срок до двух лет, говорится на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе поймали двух похитителей велосипедов. Они совершили кражу из многоквартирного дома.