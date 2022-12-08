08 декабря 2022
07 декабря 2022

Житель ЯНАО с помощью автопогрузчика украл входную дверь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Долгострои по ул. Ленина , ул. Герцена, ул. Беляева. Здание
Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские раскрыли кражу входной двери подъезда с помощью автопогрузчика. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного ведомства.

«В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления», — сказано в сообщении.

Также в сообщении указывается, что заявления о краже написал председатель ТСЖ. Сумма ущерба составила более 57 000 рублей. Возможное наказание для злоумышленника — лишение свободы на срок до двух лет, говорится на официальном сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе поймали двух похитителей велосипедов. Они совершили кражу из многоквартирного дома.

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Новом Уренгое (ЯНАО) полицейские раскрыли кражу входной двери подъезда с помощью автопогрузчика. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного ведомства. «В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник, проходя мимо многоквартирного дома, увидел стоящую около подъезда дверь и решил ее похитить. Мужчина пригнал погрузчик, загрузил дверь в кузов и скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Также в сообщении указывается, что заявления о краже написал председатель ТСЖ. Сумма ущерба составила более 57 000 рублей. Возможное наказание для злоумышленника — лишение свободы на срок до двух лет, говорится на официальном сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Пуровском районе поймали двух похитителей велосипедов. Они совершили кражу из многоквартирного дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...