Бывший вице-канцлер Австрии упрекнул Запад в оттягивании переговоров Украины с РФ

11 декабря 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Европейские страны настроены исключительно на эскалацию конфликта на Украине, заявил Хайнц-Кристиан Штрахе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа настроена больше на эскалацию ситуации на Украине, чем на сведение сторон за столом переговоров. Такое мнение выразил экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Европейские страны должны желать мира и сведения обеих сторон конфликта за столом переговоров, а также поиска мирных решений и нахождения выхода из конфликта, но этого всего не происходит», — передает слова Штрахе youtube-канал Wiener_TV . Он подчеркнул, что европейские страны многие годы отводили глаза от разрешения ситуации и не предпринимали действенных шагов. Вместо этого, по словам Штрахе, со стороны Запада идут действия, которые направлены исключительно на эскалацию, а именно нескончаемые поставки оружия и санкционная кампания против России. Ранее бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюзу следует немедленно сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсудить мирное разрешение конфликта на Украине. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал бесперспективными попытки «отменить» Россию, передает Nation News. Появились сообщения, что власти Австрии рассматривают вариант отмены санкций против России на фоне роста стоимости энергоресурсов, сообщает «Царьград».

Европа настроена больше на эскалацию ситуации на Украине, чем на сведение сторон за столом переговоров. Такое мнение выразил экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «Европейские страны должны желать мира и сведения обеих сторон конфликта за столом переговоров, а также поиска мирных решений и нахождения выхода из конфликта, но этого всего не происходит», — передает слова Штрахе youtube-канал Wiener_TV. Он подчеркнул, что европейские страны многие годы отводили глаза от разрешения ситуации и не предпринимали действенных шагов. Вместо этого, по словам Штрахе, со стороны Запада идут действия, которые направлены исключительно на эскалацию, а именно нескончаемые поставки оружия и санкционная кампания против России. Ранее бывший канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюзу следует немедленно сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным и обсудить мирное разрешение конфликта на Украине. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал бесперспективными попытки «отменить» Россию, передает Nation News. Появились сообщения, что власти Австрии рассматривают вариант отмены санкций против России на фоне роста стоимости энергоресурсов, сообщает «Царьград».