Экс-канцлер Австрии призвал ЕС к переговорам с Путиным по Украине

16 октября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен настаивать на переговорах россии и Украины, считает Себастьян Курц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное для Украины и всей Европы в целом сейчас — найти мирное решение конфликта за столом переговоров. Об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. «Проигрыш [на Украине] — не вариант для [президента РФ Владимира] Путина. Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас — найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте», — заявил Курц в интервью журналу «BILD am SONNTAG» (заблокирован в России). Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября фактически узаконил отказ от переговоров с Владимиром Путин — он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России. В ответ на это в Кремле заявили, что будут ждать изменения позиции Зеленского, либо вести переговоры со следующим президентом, «который изменит позицию украинского народа». К переговорам России и Украины также призвали в Белом доме в США. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В МИД РФ констатировали, что Украине они не нужны.

Главное для Украины и всей Европы в целом сейчас — найти мирное решение конфликта за столом переговоров. Об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц. «Проигрыш [на Украине] — не вариант для [президента РФ Владимира] Путина. Европейский союз должен настаивать на пути переговоров. Самое главное сейчас — найти мирное решение за столом переговоров, чтобы не допустить тотальной эскалации на нашем континенте», — заявил Курц в интервью журналу «BILD am SONNTAG» (заблокирован в России). Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября фактически узаконил отказ от переговоров с Владимиром Путин — он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России. В ответ на это в Кремле заявили, что будут ждать изменения позиции Зеленского, либо вести переговоры со следующим президентом, «который изменит позицию украинского народа». К переговорам России и Украины также призвали в Белом доме в США. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. В МИД РФ констатировали, что Украине они не нужны.