13 декабря 2022

Врачей в ЯНАО не планируют переводить на экстренный режим работы из-за вспышки ОРВИ и гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачей не переведут на усиленный режим работы, сообщили в депздраве Фото:

Власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«В ЯНАО не планируется переводить врачей на усиленный режим работы. Медики справляются», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что Ямал вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за последнюю неделю в больницы обратилось более 11 тысяч человек, из которых 7 275 случаев заболеваний среди детей.

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Власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «В ЯНАО не планируется переводить врачей на усиленный режим работы. Медики справляются», — отметили в департаменте. Ранее сообщалось, что Ямал вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за последнюю неделю в больницы обратилось более 11 тысяч человек, из которых 7 275 случаев заболеваний среди детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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