Врачей в ЯНАО не планируют переводить на экстренный режим работы из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Врачей не переведут на усиленный режим работы, сообщили в депздраве
Власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.
«В ЯНАО не планируется переводить врачей на усиленный режим работы. Медики справляются», — отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что Ямал вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за последнюю неделю в больницы обратилось более 11 тысяч человек, из которых 7 275 случаев заболеваний среди детей.
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