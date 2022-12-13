Врачей в ЯНАО не планируют переводить на экстренный режим работы из-за вспышки ОРВИ и гриппа

14 декабря 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Врачей не переведут на усиленный режим работы, сообщили в депздраве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «В ЯНАО не планируется переводить врачей на усиленный режим работы. Медики справляются», — отметили в департаменте. Ранее сообщалось, что Ямал вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за последнюю неделю в больницы обратилось более 11 тысяч человек, из которых 7 275 случаев заболеваний среди детей.

Власти ЯНАО не планируют переводить врачей на усиленный режим работы из-за вспышки в регионе ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «В ЯНАО не планируется переводить врачей на усиленный режим работы. Медики справляются», — отметили в департаменте. Ранее сообщалось, что Ямал вошел в число регионов с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Только за последнюю неделю в больницы обратилось более 11 тысяч человек, из которых 7 275 случаев заболеваний среди детей.