Московская компания заплатит деньги курганскому фармзаводу за свою ошибку

Компания из Москвы не смогла зарегистрировать курганский медпрепарат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московская компания «Ай Эм Гайд», которая занимается регистрацией медпрепаратов, выплатит деньги за неэффективное лекарство курганскому фармацевтическому заводу «Синтез». Данная информация сообщается в материалах дела арбитражного суда.

«Взыскать с ООО «Ай Эм Гайд» в пользу ПАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» долг в размере 1 700 626 рублей. Также взыскать 30 006 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины», — указано в судебном акте.

Сообщается, что курганский фармзавод и столичная компания заключили договор, по которому москвичи должны помочь в регистрации новой лекарственной мази, разработанной на «Синтезе». По словам представителя компании, специалисты центра экспертизы медпрепаратов Минздрава РФ не подтвердили эффективность и безопасность нового курганского препарата. Оказалось, что в выдаче положительной оценки мази отказано из-за оформления документации московской компанией.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителем завода «Синтез». По номеру, который находится в распоряжении редакции, дозвониться не удалось. С московской компанией «Ай Эм Гайд» также не удалось связаться.