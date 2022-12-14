Погоня произошла в Кетовском муниципальном округе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области полицейские задержали мужчину, который угнал «Газель» в Кетовском муниципальном округе. Мужчина пытался скрыться на грузовике от полиции. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного УМВД.

«Подозрительный автомобиль, двигавшийся с нарушением по дороге с односторонним движением, сразу привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские начали преследование авто. Злоумышленник предпринял попытку скрыться», — указано в сообщении.

Во время погони грузовик въехал в забор. Мужчина выскочил из машины и попытался убежать от полицейских, но в одном из дворов его задержали полицейские. Ранее им сообщили, что незапертый грузовик с ключами в замке зажигания угнали в после Введенское. Угонщик пытался уехать на «Газели» в Курган. После погони автомобиль вернули владельцу.

Угонщика обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за что его привлекли к административной ответственности. Также в отношении него были составлены протоколы, связанные с еще четырьмя статьями административного кодекса. На момент написания новости, угонщик отбывал наказание в виде десяти суток административного ареста.