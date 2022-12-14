14 декабря 2022

Полицейские устроили погоню за курганцем, который угнал грузовик. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, дпс
Погоня произошла в Кетовском муниципальном округе Фото:

В Курганской области полицейские задержали мужчину, который угнал «Газель» в Кетовском муниципальном округе. Мужчина пытался скрыться на грузовике от полиции. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного УМВД.

«Подозрительный автомобиль, двигавшийся с нарушением по дороге с односторонним движением, сразу привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские начали преследование авто. Злоумышленник предпринял попытку скрыться», — указано в сообщении.

Во время погони грузовик въехал в забор. Мужчина выскочил из машины и попытался убежать от полицейских, но в одном из дворов его задержали полицейские. Ранее им сообщили, что незапертый грузовик с ключами в замке зажигания угнали в после Введенское. Угонщик пытался уехать на «Газели» в Курган. После погони автомобиль вернули владельцу.

Угонщика обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за что его привлекли к административной ответственности. Также в отношении него были составлены протоколы, связанные с еще четырьмя статьями административного кодекса. На момент написания новости, угонщик отбывал наказание в виде десяти суток административного ареста.

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В Курганской области полицейские задержали мужчину, который угнал «Газель» в Кетовском муниципальном округе. Мужчина пытался скрыться на грузовике от полиции. Данная информация была размещена 15 декабря на сайте областного УМВД. «Подозрительный автомобиль, двигавшийся с нарушением по дороге с односторонним движением, сразу привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции. Полицейские начали преследование авто. Злоумышленник предпринял попытку скрыться», — указано в сообщении. Во время погони грузовик въехал в забор. Мужчина выскочил из машины и попытался убежать от полицейских, но в одном из дворов его задержали полицейские. Ранее им сообщили, что незапертый грузовик с ключами в замке зажигания угнали в после Введенское. Угонщик пытался уехать на «Газели» в Курган. После погони автомобиль вернули владельцу. Угонщика обвинили в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за что его привлекли к административной ответственности. Также в отношении него были составлены протоколы, связанные с еще четырьмя статьями административного кодекса. На момент написания новости, угонщик отбывал наказание в виде десяти суток административного ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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