16 декабря 2022
15 декабря 2022

Мэр из ЯНАО пригласил горожан на открытие городской елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, елка, новогодние украшения, новогодняя елка, новый год, новогоднее оформление, новогоднее украшение
Дмитрий Жаромских рассказал, что детей на празднике ждет интересная программа Фото:

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«В 15.00 жду вас, надымчане, на площади Юбилейной. Будем зажигать огни на главной зеленой красавице, кататься на коньках и согревать друг друга хорошим настроением», — говорится в сообщении. Жаромских отметил, что для детей подготовлена интересная развлекательная программа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка. Глава города Андрей Гаранин рассказал, что елка установлена на новом месте — в Никольском сквере.

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Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «В 15.00 жду вас, надымчане, на площади Юбилейной. Будем зажигать огни на главной зеленой красавице, кататься на коньках и согревать друг друга хорошим настроением», — говорится в сообщении. Жаромских отметил, что для детей подготовлена интересная развлекательная программа. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка. Глава города Андрей Гаранин рассказал, что елка установлена на новом месте — в Никольском сквере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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