Мэр из ЯНАО пригласил горожан на открытие городской елки

Дмитрий Жаромских рассказал, что детей на празднике ждет интересная программа
Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских пригласил местных жителей на открытие городской елки в Надыме. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в telegram-канале.
«В 15.00 жду вас, надымчане, на площади Юбилейной. Будем зажигать огни на главной зеленой красавице, кататься на коньках и согревать друг друга хорошим настроением», — говорится в сообщении. Жаромских отметил, что для детей подготовлена интересная развлекательная программа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) состоялось открытие ледового городка. Глава города Андрей Гаранин рассказал, что елка установлена на новом месте — в Никольском сквере.
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